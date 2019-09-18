Teknoloji şöleni

Teknolojinin kalbi İstanbul’da atıyor. Albayrak Grubu’nun medya sponsoru olduğu Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl kapılarını Atatürk Havalimanı’nda açtı. İlki geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı’nda düzenlenen ve etkinlik alanının kent merkezine uzak oluşuna rağmen 500 binden fazla kişinin katıldığı TEKNOFEST’e bu yıl 1 milyonun üzerinde katılım bekleniyor. Festivalin ilk günü özellikle çocuk ve gençler, birbirinden önemli projeleri yakından tanıma fırsatı bulurken, 122 ülkeden gelen 50 bin yarışmacı da ter döküp geliştirdiği ürünlerle 19 farklı kategoride yarıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın katılımıyla gerçekleşen açılış, gençlerin ilgisiyle birlikte büyük coşkuya sahne oldu.

TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Festivalin açılış töreninde konuşan Selçuk Bayraktar, “Gençlerimiz roket ve İHA yarışmalarında göklere imza atıyor. Uluslararası girişim zirvesinde, siber güvenlik yarışmasında teknolojide lider olmak için tüm dünya ile yarışıyor. 15 yıl öncesinde milli teknoloji vizyonuyla Türkiye’nin milli insansız hava araçların geliştirme yolculuğuna çıkmıştık. Bu süreçte binlerce kişinin alın teri ve akıl teri ile ülkemiz pek çok alanda gelişmeler gösterdi. TEKNOFEST bu gelişmelerin milletimizle buluştuğu yerin adı. Milletimiz bu buluşmaya en güçlü şekilde sahip çıktı” dedi. ‘Bir kıvılcımın kocaman bir aleve dönüştüğünü söyleyen Bayraktar, “İnanıyorum ki bundan böyle milli teknoloji hamlesi güçlü ve müreffeh Türkiye’nin yol haritası olarak ortak idealimizdir. Tam bağımsız Türkiye yolculuğunda birlikte devam edeceğiz. Bu festivalde gökyüzüne bakan her bir çocuğun gözlerindeki parıltı en kıymetli umut ışığımızdır” ifadelerini kullandı.

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İşte uçan araba

TEKNOFEST’in ilgi odağı Baykar’ın uçan arabası “Cezeri” oldu. Cezeri 100 km hızla 2 bin metre irtifada uçabilecek. Yaklaşık 1 saat havada kalması planlanan Cezeri, 70-80 km menzile erişebilecek.

İstanbul’daki TEKNOFEST’te dikkat çeken ürünlerin başında şüphesiz Baykar tasarımı ‘uçan araba’ Cezeri vardı. Katılımcılardan büyük ilgi gören Cezeri, üretimi tamamlandığında saatte 100 km hızla 2 bin metre irtifada uçabilecek. Yaklaşık 1 saat havada kalması planlanan Cezeri, 70-80 km menzile erişebilecek. Cezeri’nin ilk versiyonu tek kişilik uçan yolcu arabası olarak tasarlandı. Baykar şirketi, sonraki safhada daha fazla insanı taşıyabilecek araçlar üretecek. Cezeri’nin Proje Yöneticisi Ozan Yağcı, dünyada büyük havacılık firmalarının ürettiği bir teknolojiyi özverili bir çalışmayla 9 ay gibi kısa bir zaman içerisinde tasarladıklarını kaydetti. “Şu anki prototip, yalnızca bir kişiyi taşımaya yönelik. İleriki zamanlarda bu prototipi tamamen şehir içi taşımacılıkta kullanılacak bir araç haline getirmeyi hedefliyoruz” diyen Yağcı, gelecek dönemde Cezeri’nin hem kargo hem de kentsel hava taşımacılığına yön vereceğini dile getirdi.

Lütfen icat çıkarın

Bir grup ziyaretçi gösterileri izliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran gençler yarının en modern uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay araçlarını tasarlayacaklar. Buradaki gençler bizi hayallerimize taşıyacak. Sizler büyük bir medeniyetin büyük bir milletin evlatlarısınız. Size küçük düşünmek yakışmaz. Başarıya ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor. Belki bizim ülke olarak petrol yataklarımız yok ama en büyük sermayemiz olan sizler, yani gençler varsınız. Yaptığınız işin en güzelini yapmaya çalışın. Merakınızın üzerine gidin. Bunun için önce kabiliyetlerinizi keşfetmeniz gerekiyor. Burada düzenlediğimiz yarışmalar bu yüzden çok önemli. Girişimci olun, fikir üretin, icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten vazgeçmeyin.”

Akıncı ilk kez

Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA ilk kez sergilendi Önümüzdeki günlerde hangardan çıkacak Akıncı’nın 2021’de tamamen hazır olması bekleniyor. 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip ve 1350 kilogram yük taşıyabiliyor.

Savaş uçaklarının yükünü azaltacak ve havadan ağır bombardıman gerçekleştirebilecek Akıncı taarruzî İHA (TİHA), ilk kez TEKNOFEST’te sergilendi. Önümüzdeki günlerde hangardan çıkıp taksi ve uçuş testlerine başlanacak Akıncı’nın 2021’de tamamen hazır durumda olması bekleniyor. Silahlı Bayraktar TB2’den daha uzun ve geniş olan Akıncı TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip. 24 saat havada kalıp 40 bin feet yükseklikte (12,5 km) görev yapması planlanan Baykar yapımı Akıncı, 1350 kilogram ağırlığında dahili ve harici faydalı yük taşıyabilecek. Bu kapasiteyle Akıncı’nın çok sayıda milli akıllı bombayı taşıyıp terör hedeflerini hassas bir şekilde vurması bekleniyor.

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Hasretimiz TF-X

Yerli savaş uçağının gerçek boyutlardaki maketi (mock-up) Paris’teki fuardan sonra vatandaşların karşısına çıktı. 2023 yılında hangardan çıkacak TF-X, Türkiye’yi bu teknolojide ABD, Rusya ve Çin’in ardından 4. ülke yapacak.

Gerçek boyutlardaki maketi (mock-up) ilk kez haziran ayında Paris’te sergilenen milli muharip uçak TF-X, TEKNOFEST’te daha belirgin ve detaylı bir biçimde vatandaşların karşısına çıktı. 2023 yılında hangardan çıkması, 2026’da ilk uçuşunu yapması ve 2029’da da envantere girmesi planlanan milli savaş uçağı, Türkiye’nin teknolojide geldiği noktanın en parlak nişanı olacak. Radarda düşük iz bırakmasıyla 5. nesil özellikte ‘görünmez’ bir savaş uçağı olacak TF-X, Türkiye’yi bu teknolojide ABD, Rusya ve Çin’in ardından 4. ülke yapacak.

Beyinler yarışıyor

TEKNOFEST’te İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu gibi kategorilerde birçok yarışma yapılıyor.

* Yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye’nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele ediyor.

* Alçak ve yüksek irtifa olarak 2 farklı kategoride tamamı gençlerden oluşan 66 takım roket yarıştırıyor.

* Gençlerden bazıları uçan araba tasarımında yarışırken, 50 takım ise havada 150 metre irtifadan insan ve araç tanıma teknolojisi konusunda mücadele ediyor.

* İnsansız su altı sistemlerinde yarışan öğrenciler ‘ileri’ ve ‘temel’ düzeyde ASELSAN desteğiyle becerilerini yarıştırıyor.

* ‘Uzay Taşıtları, Tarih Öncesi Dönemin İzleri’, ‘Roketimi Tasarlıyorum’, ‘Desenli Kanatlar’, ‘Havacılık ve Uzay’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Enerji Teknolojileri’, ‘Elektronik Programlama’, ‘Robotik Kodlama’, ‘Mobil Uygulama’ konularında atölye çalışmaları yapılacak.

* World Drone Cup kapsamında birçok ülkeden yarışmacıyı ağırlayacak festivalde ayrıca savaşan İHA gösteri uçuşları da yapılacak.

OYNAT 00:58 TEKNOFEST İstanbul başladı Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) başladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festival, ziyaretçilerine kapılarını açtı. BiP'te paylaş

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