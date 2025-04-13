Teknolojik ana sınıflar geliyor

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğinde "II. Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi" gerçekleştirildi. İTÜ Süleyman Demirel Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirvende, Türk Eğitim Sistemi'nde yapay zekanın durumu ve geleceği de masaya yatırıldı. Zirvenin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ile birlikte her alanda olduğu gibi yapay zekada da bu işin üreticisi olmak istediğini söyledi. Vali Gül, "Burada sadece üretim ve tüketim süreçlerini değil öğrenme ve öğretme süreçlerini de doğrudan etkileyen bir durum var. Karar vereceğimiz mesele şu: Biz, bunun üreticisi mi, tüketicisi mi olacağız? Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi ile birlikte her alanda olduğu gibi yapay zekada da bu işin üreticisi olmak istiyor. Bunu da en iyi yapacaklar üniversitelerimiz, eğitim camiamız" ifadelerini kullandı.