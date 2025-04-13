Teknolojik ana sınıflar geliyor

İstanbul’da düzenlenen '2. Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi’nde, yapay zekanın Türk eğitim sistemindeki rolü, fırsatları ve gelecek vizyonu ele alındı. İstanbul Valisi Davut Gül, “Türkiye, yapay zekada da üretici olmayı hedefliyor” dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Mücahit Yentür ise önümüzdeki dönemde 39 ilçede bilim ve teknoloji temelli ana sınıflarının açılacağını duyurdu.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğinde "II. Eğitimde Yapay Zeka Zirvesi" gerçekleştirildi. İTÜ Süleyman Demirel Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen zirvende, Türk Eğitim Sistemi'nde yapay zekanın durumu ve geleceği de masaya yatırıldı. Zirvenin açılışında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi ile birlikte her alanda olduğu gibi yapay zekada da bu işin üreticisi olmak istediğini söyledi. Vali Gül, "Burada sadece üretim ve tüketim süreçlerini değil öğrenme ve öğretme süreçlerini de doğrudan etkileyen bir durum var. Karar vereceğimiz mesele şu: Biz, bunun üreticisi mi, tüketicisi mi olacağız? Türkiye, Milli Teknoloji Hamlesi ile birlikte her alanda olduğu gibi yapay zekada da bu işin üreticisi olmak istiyor. Bunu da en iyi yapacaklar üniversitelerimiz, eğitim camiamız" ifadelerini kullandı.
ÖNCE ÖĞRETMENLER EĞİTİLİYOR
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde insan merkezli teknoloji, değer odaklı dönüşüm prensibiyle yapay zekayı eğitim sürecine dahil ettiklerini, bu çerçevede önümüzdeki eğitim yılında 39 ilçede bilim ve teknoloji ağırlıklı program uygulayan ana sınıfların eğitim öğretime başlayacağını söyledi. Öğretmen eğitimi, ders içerikleri ve okul altyapıları başta olmak üzere öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmek noktasında çalışma yürüttüklerini ifade eden Yentür, "Bu vizyonun somut adımlarından biri olarak 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ikinci döneminde İstanbul Teknik Üniversitesi kampüsünde Türkiye'nin ilk bilim ve teknoloji ağırlıklı İTÜ Anaokulu'nu eğitim öğretime açtık. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında İstanbul'da 39 ilçemizde bilim ve teknoloji ağırlıklı programı uygulayan ana sınıflarımızda eğitim öğretim başlayacaktır. Bu okullarımızda görev alacak öğretmenlerimiz için kapsamlı eğitim programlarını da birlikte yürütüyoruz. Böylece çocuklarımızın bilim ve teknolojiyle erken yaşta tanışmalarını sağlamak, bizim en önemli hedeflerimiz arasında" şeklinde konuştu. Yentür, yapay zeka teknolojisiyle öğretmenlerin de daha verimli olduğunu ifade etti. Zirve, yapay zeka alanındaki güncel gelişmeleri ele alan paneller, eğitimde yapay zeka uygulamalarına yönelik eş zamanlı atölye çalışmaları, eğitim teknolojileri alanında faaliyet gösteren kurumların proje sergileriyle devam etti.