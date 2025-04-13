Sipariş veren buzdolabı

Akıllı evler, yapay zekâ destekli teknolojiler sayesinde artık öğrenen makinelere kapılarını açıyor. Beyaz eşyalardan televizyona, güvenlik sistemlerinden tabletlere kadar birbiri ile entegre cihazlardan bahsediyoruz. Çok kısa süre sonrasında cep telefonundan yönetebildiğimiz ve komutlarımızı alan eşyalarla beraber yaşayacağız. Bunun ilk örneklerini buzdolabı modellerinde de görmeye başladık. Kapağındaki sensörler ve bilgisayar ekranı sayesinde yeni nesil cihazlar, ev sahibine rapor verir duruma geldi.





BOZULAN ÜRÜNÜ BİLDİRİYOR

Bozulan ürünler, biten, azalan malzemeler, eksikler ve dahası artık yapay zeka sayesinde buzdolabı tarafından kullanıcının telefonuna iletilecek. Yakın dönemde farklı soğukluk bölmesine sahip olan, yoğurt mayalayan, ürünlerin tazeliğine göre ısı ayarlayan örnekleri görmüştük. Yeni teknolojiler sayesinde, ihtiyaçlarınızı kontrol edip mobilden ürün isteyebileceksiniz. Hatta buzdolabına önceden girdiğiniz market ve iletişim bilgileri sayesinde siparişi buzdolabı da verebilecek. Tüm bunlar, yapay zeka destekli mobil uygulamalar sayesinde mümkün hale gelecek.





EZBER BOZAN ÖZELLIK: MAYALAMA

Yerli üretim tarafında da son dönemde önemli yeniliklere tanık oluyoruz. Örneğin, Vestel’in geçen yıl tanıttığı enerji verimliliği sağlayan, gıda israfını önleyen ürünleri bulunuyor. VacuumBag Teknolojisi ise dikkat çekiyor. Soğutma ve mayalama fonksiyonlarının yanı sıra kiler fonksiyonu da içeren Epochal Teknolojisi, meyve ve sebzelerin besin değerini korumak için güneş ışığını simüle eden Vitamod Teknolojisi, sebzeliğe soğuk sis sağlayarak sebze ve meyvelerin nemini koruyan HydroActive sistemi dikkat çekiyor. Vestel’in yoğurt, ekmek hamuru ve kefirin de aralarında olduğu yedi çeşit gıdayı zahmetsizce mayalamaya yardımcı olan FermentStore özellikli cihazları da bulunuyor.





TATİL MODUYLA UZAKTAN YÖNET

Samsung’un akıllı ev platformu SmartThings entegrasyonu sayesinde uzaktan yönetilebilen cihazlar, gelişmiş yapay zekâ özellikleriyle de dikkat çekiyor. Samsung’un akıllı ev platformu SmartThings entegrasyonu sayesinde uzaktan yönetilebilir buzdolabı dahili wifi’ye sahip. Yapay Zekâ Enerji Modu ile enerji kullanımınızı azaltırken, No Frost teknolojisi, sabit bir sıcaklığı korumak için hava sirkülasyonunu artırarak buz birikmesini önlüyor. Profilo XXL buzdolabı ise, atil modu ve dondurucu, tatil modu ve soğutucu modları ile farklı ihtiyaçlara uygun çözümler üretiyor. Buzdolaplarındaki ‘4D Soğuk Hava’ özelliği ise buzdolabının farklı noktalarına soğuk hava üflüyor. Bu sayede hava kanallarının önüne konulacak tava ve tencereler hava akışını engellemiyor.



