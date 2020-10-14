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Gündem Tel Abyadda terörün izleri silindi
ANKARA

Tel Abyad’da terörün izleri silindi

Bir yıl önce ekim ayında Türkiye’nin Suriye kuzeyinde gerçekleştirdiği son güvenlik harekatı olan Barış Pınarı ile PKK/YPG teröründen temizlenen Tel Abyad iç savaşın 8 yıllık izlerini bir yılda sildi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Tel Abyad'da halkın günlük yaşantısını sürdürebilmesi için elektrik, su gibi temel ihtiyaçlara dönük çalışmalar yapıldı.
Tel Abyad'da halkın günlük yaşantısını sürdürebilmesi için elektrik, su gibi temel ihtiyaçlara dönük çalışmalar yapıldı.

Tesis edilen istikrar ve güven ortamında hızla normalleşen bölge, altyapı ve üstyapıların inşası, adliye organizasyonu, insani yardımda süreklilik, barınma, sağlık ve eğitim hizmetleri ile istikrarlı hayatla buluştu. Türkiye sağladığı güven ortamına paralel olarak, yerel meclisler ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon sonucunda yereldeki tüm aktörleri bölgenin yapılandırma sürecine dahil etti.

NÜFUS 200 BİNE YAKLAŞTI

Huzur ve istikrar sivil halkın dönüşünü tetikledi. Bölgenin nüfusu 200 bine ulaştı. Halkın günlük yaşantısını sürdürebilmesi için elektrik, su gibi temel ihtiyaçlara dönük çalışmalar yapıldı. İç savaş sırasında hasar gören okullar onarıldı. Bir yıl içinde 422 okul eğitime başladı. Terör örgütlerinin harabeye çevirdiği sağlık kuruluşları da yeniden şifa dağıtmaya başladı. Rasulayn’da 200 yataklı, Tel Abyad’da 75 yataklı 2 hastanede ücretsiz sağlık hizmeti sunuyor. Bölgede, 5 sağlık ocağı da bölge halkına hizmet veriyor.

ADALET İŞLİYOR

  • Tel Abyad ve Rasulayn’da mahkeme ve savcılık ofisleri açıldı. Türkiye bütüncül olarak adalet sarayı, cezaevleri, karakollar ve kontrol noktalarına da destek veriyor. Türkiye sosyal dokuyu iyileştirmek ve manevi düzeni tesis etmek adına çok sayıda camiyi onardı.

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