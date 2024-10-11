Telegram’a son uyarı

İnternette şiddet ve sapkın görüntüler paylaşılan uygulamalar mercek altında. Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin iletişim platformu Discord'u kapatma kararından sonra, platformda kadın düşmanlığı üzerinden paylaşım yapan İncel (Involuntary celibate/ İstemsiz bekarlar) grupların Telegram’a geçip burada örgütlendiği belirlenmişti. Telegram'da suç teşkil eden içeriklere rastlandı. Tüm uyarılara rağmen Telegram herhangi bir yaptırım uygulamadı. Uyarılar dikkate alınmadığı takdirde mahkeme kararının devreye gireceği belirtildi. Türkiye’de yayın lisansı, temsilcisi ve ofisi olmayan Telegram’a uyarı yazısı gönderildi. Eğer yanıt gelmezse, Telegram kapatılacak.
KRİZ MASASI KURULDU
Zararlı gruplar hakkında savcılık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı ortak çalışma yürütüyor. Bu kapsamda kriz masası oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ülke gündemini meşgul eden Discord ve Telegram'da örgütlenen İncel gruplar hakkında bilgilendirildi. Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiği ve bu konunun üzerine gidilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi.