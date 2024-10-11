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Telegram’a son uyarı

Telegram’a son uyarı

Burak Doğan
04:0011/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İnternette şiddet ve sapkın görüntüler paylaşılan uygulamalar mercek altında. Ankara 1’inci Sulh Ceza Hakimliği’nin iletişim platformu Discord'u kapatma kararından sonra, platformda kadın düşmanlığı üzerinden paylaşım yapan İncel (Involuntary celibate/ İstemsiz bekarlar) grupların Telegram’a geçip burada örgütlendiği belirlenmişti. Telegram'da suç teşkil eden içeriklere rastlandı. Tüm uyarılara rağmen Telegram herhangi bir yaptırım uygulamadı. Uyarılar dikkate alınmadığı takdirde mahkeme kararının devreye gireceği belirtildi. Türkiye’de yayın lisansı, temsilcisi ve ofisi olmayan Telegram’a uyarı yazısı gönderildi. Eğer yanıt gelmezse, Telegram kapatılacak.


KRİZ MASASI KURULDU

Zararlı gruplar hakkında savcılık, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı ortak çalışma yürütüyor. Bu kapsamda kriz masası oluşturuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ülke gündemini meşgul eden Discord ve Telegram'da örgütlenen İncel gruplar hakkında bilgilendirildi. Erdoğan'ın süreci yakından takip ettiği ve bu konunun üzerine gidilmesi yönünde talimat verdiği öğrenildi.


İstismar şantaj tehdit ne ararsanız var: Dijital sapkınların yeni adresi ifşa oldu

İstismar, şantaj, tehdit, şiddet... Ne ararsanız var! Tüm dünyayı etkisi altına alan sapkın uygulamaların sayısı günden güne artarken sosyal medya mecraları adeta dijital çöplüğe döndü. İstanbul'da iki genç kızı vahşice katleden sur canisi Semih Çelik’in cep telefonu incelemesinde İnceller ile iletişimde olduğunun ortaya çıkmasının ardından gözler yeniden sosyal medyadaki tehlikeye çevrildi. Sapkın grupların cani eylemleri ve sosyal medyaya sızan yazışmaları sur canisi gibi binlerce katilin aramızda dolaştığını bir kez daha gözler önüne sererken söz konusu toplulukların sıklıkla Telegram ve Discord'daki propaganda gruplarına üye oldukları, saldırıların övüldüğü ve hatta yer yer planlandığı kanallarda örgütlendikleri ortaya çıktı.

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