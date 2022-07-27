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İSTANBUL

TEM Otoyolu’nda faciaya kıl payı: Oksijen tüpü yüklü kamyon alev alev yandı

TEM Otoyolu’nda oksijen tüpü yüklü kamyon alev alev yandı. Kamyonda yüklü tüplerin patlama tehlikesine karşı yol iki taraflı olarak trafiğe kapatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

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Haber Merkezi İHA
TEM Otoyolu’nda faciaya kıl payı: Oksijen tüpü yüklü kamyon alev alev yandı
Viyadük bakım çalışmasında kullanılmak üzere kamyonla getirilen oksijen tüpleri alev aldı.

Yangın, Tem Otoyolu Yarımburgaz Viyadüğü Ankara istikametinde saat 03.00 sırlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, viyadük üstünde yapılan yol bakım çalışmasında kullanılmak üzere 60 ACG 778 plakalı kamyonla oksijen tüpleri getirildi. Daha sonra viyadük üzerinde yapılan derz çalışması esnasında çıkan kıvılcımlardan bir anda kamyon alev aldı. Kısa sürede alevler büyüyerek tüm kamyonu sararken, yol bakım çalışması yapan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Kamyonda yüklü oksijen tüplerinin patlama tehlikesine karşı polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Aynı zamanda Edirne-Ankara istikametini trafiğe kapandı.

İHA

Yangını güçlükle kontrol altına alan itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında hasar gören oksijen tüpleri şans eseri patlamazken, kamyon kullanılamaz hale geldi. Korkutan yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

İHA

Edirne-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı
Yanan kamyondaki oksijen tüplerinin patlama tehlikesine karşı polis ekipleri yolu iki taraflı olarak trafiğe kapattı. Kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı

Oksijen tüpü patlayan ambulans cayır cayır yandı
OYNAT 00:24
Oksijen tüpü patlayan ambulans cayır cayır yandı
İstanbul'dan Edirne'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu Çerkezköy mevkiinde içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı. Alevler içinde kalan ambulanstaki personelin son anda canını kurtardığı öğrenilirken küle dönen ambulanstaki 3 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.


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