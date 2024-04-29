Temas Grubu İsrail’e yaptırım istedi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin Gazze ile ilgili çalışmalar yürütmesi amacıyla oluşturduğu "Gazze Temas Grubu", silah ihracatının durdurulması da dahil olmak üzere uluslararası toplumdan İsrail'e etkin yaptırımlar uygulamasını talep etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya gelen Gazze Temas Grubu'nun düzenlediği toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)'nden bakan ve temsilciler katıldı. Toplantıda Türkiye'yi de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti.

REFAH'A OPERASYONA KARŞIYIZ

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Riyad'daki toplantıda bir araya gelen Temas Grubu, Gazze'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu, Filistin halkının kendi toprakları dışına tehcir gayretlerinin kati bir şekilde reddedildiğini ve Filistin'in Refah kentine yönelik herhangi bir askeri operasyona karşı olduklarını vurgulamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Gazze Şeridi'nde savaşın derhal sonlandırılması için İslam ve Arap dünyasının ortak çalışmalarını yoğunlaştırması için mekanizma konusunun görüşüldüğü belirtilen açıklamada, uluslararası insancıl hukuk gereği sivillerin korunmasının sağlanması gerektiği vurgulandı. Açıklamada, iki devletli çözümün uygulanması, başkenti Doğu Kudüs ve 4 Haziran 1967 sınırlarında bir Filistin devletinin tanınması sürecinde atılacak ortak adımların da toplantıda masaya yatırıldığı belirtildi.

BARIŞÇIL GÖSTERİLERE MÜDAHALE ENDİŞE VERİCİ

Temas Grubu'nun, uluslararası toplumdan, İsrail'e silah ihracatını durdurmak da dahil olmak üzere etkili yaptırımlar uygulanmasını talep ettiği kaydedilen açıklamada, batı ülkelerin de Gazze'de savaşın ve İsrail'in işlediği ihlaller ve suçların durdurulmasını isteyen barışçıl göstericilere yönelik uygulamalarının endişe verici olduğuna dikkat çekildi.

Fidan, 4 Mayıs gündemiyle Riyad'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katıldığı Riyad buluşmasında Gazze ve Filistin için birçok konu görüşüldü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 4 Mayıs’ta Gambiya'nın başkenti Banjul’da gerçekleştirilecek İİT Zirvesi’nin gündemi ele alınarak burada alınacak kararlar görüşüldü. Gazze'deki son durumu ve atılabilecek adımları da gözden geçiren Temas Grubu, Filistin’in devlet olarak tanınması sürecinde atılacak ortak adımları ele aldı. Grubun gündeminde İsrail'e destek sağlayan ülkelere yönelik atılacak adımlar da vardı. Temas Grubu, İsrail ve İsrail’e destek veren ülkelere karşı uygulanabilecek baskı unsurlarını bu çerçevede değerlendirdi. Bugün sona erecek zirvede Bakan Fidan, çok taraflı ve ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi, Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Yemen Dışişleri Bakanı Zindan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü. Fidan, ayrıca Riyad'da Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü.







