TEM’de feci kaza: Otomobilin çarptığı bariyer yerinden söküldü

TEM Otoyolu’nun Derince ilçesi İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Saat 10.00 sıralarında, Ankara yönünde seyir halinde olan A.K. yönetimindeki 41 BU 776 plakalı otomobil, yol ayrımındaki bariyere ardından yön levhasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer yerinden söküldü.