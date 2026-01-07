Yeni Şafak
TEM’de feci kaza: Otomobilin çarptığı bariyer yerinden söküldü

12:367/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
DHA
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde yol ayrımındaki bariyere ve yön levhası tabelası direğine çarpan otomobilin sürücüsü A.K., yaralandı.

TEM Otoyolu’nun Derince ilçesi İzmit Batı Gişeleri yol ayrımında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Saat 10.00 sıralarında, Ankara yönünde seyir halinde olan A.K. yönetimindeki 41 BU 776 plakalı otomobil, yol ayrımındaki bariyere ardından yön levhasının direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle bariyer yerinden söküldü.

Kazada yaralanan sürücü A.K., yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



