Antalya’da zincirleme kaza: Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

Antalya’da zincirleme kaza: Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

16:396/01/2026, Salı
IHA
Antalya’nın Serik ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Serik ilçesi’nin D-400 karayolu Gedik Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediyeye ait çöp kamyonu ile İ.Ç. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. 

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, o sırada seyir halinde olan 07 AIS 874 plakalı Audi markalı otomobile çarptı.Kaza sonucu çöp kamyonuyla çarpışan otomobilin sürücüsü İ.Ç. araçta sıkıştı.

Olay yerine ihbar üzerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü İ.Ç. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca, olay yerinde kazaya müdahale için bölgeye gelen motosikletli bir polis memuru, trafik yoğunluğu ve kaza alanındaki karmaşa sırasında ayrı bir kazaya karıştı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

