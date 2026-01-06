Antalya’da zincirleme kaza: Otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye çıkardı

Ayrıca, olay yerinde kazaya müdahale için bölgeye gelen motosikletli bir polis memuru, trafik yoğunluğu ve kaza alanındaki karmaşa sırasında ayrı bir kazaya karıştı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.