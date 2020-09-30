Temel Karamollaoğlu'ndan yatırım açıklaması: Durdurulmalı

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan BM'ye zor soru: Dünyanın neresinde böyle bir şey var?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AA Editör Masasında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan Ermenistan çatışması hakkında 'Uluslararası toplum çatışma dursun diyor. Dursun da Ermenistan'a da Azerbaycan'ın topraklarından çekil diyor musun? Dünyanın hangi ülkesinde işgalciyle toprakları işgal edilen ülke eşit muamele görüyor?' ifadelerini kullandı.