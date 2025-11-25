Yeni Şafak
Temizlik için girdiği evdeki ziynet eşyalarını çaldı

08:4725/11/2025, Salı
IHA
A.A.’nın işlemleri sürüyor.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; temizlik için girdiği evden ziynet eşyası çalan hırsız yakalandı. Söz konusu ziynetler eksiksiz olarak ele geçirilerek, sahibine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Danişment Şehit Oktay İzgi Polis Merkezi Amirliği ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, malvarlığına karşı işlenen suçların aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla ortak çalışma yaptı. Ekipler tarafından yapılan çalışmada, Esenyurt Mahallesi’nde bir ikamette temizlik amacıyla bulunan şahsın, ev sahibine ait ziynet eşyalarını çalmasıyla gerçekleşen ‘evden hırsızlık’ olayını gerçekleştiren A.A. (22) takibe alındı.


Ekiplerce yapılan takip çalışması sonucu A.A. suça konu ziynet eşyaları ile birlikte yakalandı. Ele geçirilen 1 adet künye, beştaş pırlanta yüzük ve 4 çift küpe eksiksiz olarak sahibine teslim edildi.






