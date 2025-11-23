Antalya’da kum hırsızları sahilleri talan etti: Kum ocağına dönen sahiller görüntülendi

Bölgeye fotokapan kurulacak





Manavgat ilçe Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, kum hırsızlığının yoğun olarak yapıldığı belirlenen Ulualan mevkii Boğaz sahilinde havadan dron ile denetimlerini sürdürürken, sahilden de sivil ve resmi ekipler devriye görevi yapıyor.