Tendürek Dağı'nda PKK'ya ait mağarada mutfak tüpleri ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan anlaşma metnin gerçek olmadığını söyledi. Bakanlık kaynakları, imzalanan mutabakat zaptıyla ana hedefin; terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi olduğunu söyledi.