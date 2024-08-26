Tendürek Dağı'nda PKK'ya ait mağarada mutfak tüpleri ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik "Tendürek Dağı Şehit Jandarma Çavuş Serkan Özdemir Operasyonu"nda bir mağara tespit edildi.
Mağarada, 7'si dolu 22 büyük mutfak tüpü, 13 örgütsel yayın ve 1 akü ele geçirildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyinde faaliyet gösteren "Naze Ad" kod adlı İran uyruklu Mehnaz Omari'yi yakaladığı operasyonun detaylarına ulaşıldı. Omari'nin, PKK'nın İran uzantısı PJAK mensubu olduğu belirlendi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK’nın sözde sorumlularından Tekin Guyi kod adlı Abdülhamit Kapar’ın Suriye’nin Kamışlı kentinde düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 32 yıldır terör örgütü içerisinde olduğu belirtilen Kapar’ın 1992’de 26 askerin şehit olduğu 2 askerin de kaçırıldığı saldırının organizatörü olduğu ifade edildi.
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Irak ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin bazı basın yayın organlarında yer alan anlaşma metnin gerçek olmadığını söyledi. Bakanlık kaynakları, imzalanan mutabakat zaptıyla ana hedefin; terör örgütleri veya yasaklı örgütlerin iki ülkenin egemenliğine, güvenliğine ve bölgesel güvenliğe oluşturduğu tehditlerin bertaraf edilmesi olduğunu söyledi.