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Tepki çeken karar: Işık ihlali yapıp yaşlı kadını hayattan koparan trafik canavarı serbest kaldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan yaşlı kadına süratle gelen bir otomobil çarptı. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybederken, araç sürücüsü serbest bırakıldı.

13:30 . 5/08/2023 Cumartesi
IHA
Kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Kaza anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

Yaya geçidi kuralına uymayan sürücüler trafikte can almaya devam ediyor. Son olarak Aydın'da 1 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında Davutlar yolu üzeri Soğucak Kavşağı'nda Ö.F.A idaresindeki 09 FA 760 plakalı otomobil kavşağa hızlı bir şekilde girdi.

Yaya geçidinden geçen kadına çarptı: 5 gün dayanabildi

O sırada yaya geçidinden çocukları ile birlikte karşıya geçmeye çalışan 64 yaşındaki Songül Görer’e otomobil hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Görer, metrelerce havaya uçtu. Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 64 yaşındaki Songül Görer, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

20 metre fren izinin bulunduğu ortaya çıktı

Burada yoğun bakım ünitesinde 5 gün tedavisine devam edilen Görer, daha sonra İzmir’de özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan incelemede ise otomobilin yaklaşık 20 metre fren izinin bulunduğu öğrenildi.

"Sürücü bu olaydan sonra maalesef savcılık tarafından serbest bırakıldı"

Sürücü Ö.F.A.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması aileyi derinden üzdü. Ailenin avukatı Sinan Metin yaptığı açıklamada, “Sürücü kavşağa girerken hem ışıkları ihlal ediyor, hem de 110 kilometre hızla giriyor. Sürücünün Songül Görer’e çarpması sonucu maalesef müvekkilim hayatını kaybetmiştir. Şüpheli, Karayolları Trafik Kanunu'nun 47, 52 ve 74’üncü maddeleri gereğince bu olayda tam kusurludur. Ortada taksirle ölüme neden olmak değil, kasten ölüme neden olduğunu düşünüyoruz. Sürücü bu olaydan sonra maalesef savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu serbest bırakılma kararına itiraz ediyoruz. Bu kişinin tutuklu yargılanmasını istiyoruz” dedi.

#Aydın
#Kuşadası
#Songül Görer
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