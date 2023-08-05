Tepki çeken karar: Işık ihlali yapıp yaşlı kadını hayattan koparan trafik canavarı serbest kaldı

Burada yoğun bakım ünitesinde 5 gün tedavisine devam edilen Görer, daha sonra İzmir’de özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Kaza sonrası yapılan incelemede ise otomobilin yaklaşık 20 metre fren izinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü Ö.F.A.’nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılması aileyi derinden üzdü. Ailenin avukatı Sinan Metin yaptığı açıklamada, “Sürücü kavşağa girerken hem ışıkları ihlal ediyor, hem de 110 kilometre hızla giriyor. Sürücünün Songül Görer’e çarpması sonucu maalesef müvekkilim hayatını kaybetmiştir. Şüpheli, Karayolları Trafik Kanunu'nun 47, 52 ve 74’üncü maddeleri gereğince bu olayda tam kusurludur. Ortada taksirle ölüme neden olmak değil, kasten ölüme neden olduğunu düşünüyoruz. Sürücü bu olaydan sonra maalesef savcılık tarafından serbest bırakıldı. Bu serbest bırakılma kararına itiraz ediyoruz. Bu kişinin tutuklu yargılanmasını istiyoruz” dedi.