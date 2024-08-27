|
Gündem

Terbiyesizliğe 250 bin liralık tazminat davası

Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çirkin hakaretlerde bulunan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldı.

04:00 - 27/08/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 03:03 - 27/08/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Tuncay Özkan.
Tuncay Özkan.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik yaptığı hakaretlere kabine üyeleri sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

* İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
"Birileri iftira peşinde koşadursun. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye’yi inşa etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ahlak dışı ve haddini aşan sözlerin sahibi milletvekilini şiddetle kınıyorum."
* Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:
"Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımıza, milletimizin hiçbir ferdi tarafından kabul edilemeyecek ifadelerle hakaret eden CHP’li milletvekili müptezeli en güçlü şekilde kınıyorum.”

SEVİYESİZLİĞİ GÖSTERİR

* Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:
"CHP’li bir vekilin, sosyal mecralarda Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına hakaret dolu ifadeler kullanmasını kınıyorum."
* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Işıkhan:
"Geçmişi karanlık izlerle dolu, katliamcı İsrail’in sözde Bakanı ile aynı çirkin dili paylaşan adını bile anmak istemediğimiz bir CHP milletvekilinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ahlak ve haysiyetten yoksun sözlerini şiddetle kınıyorum."
* Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:
"Bu ahlaksızlık, Cumhurbaşkanımızın, Devletimizin, Milletimizin itibarını elbette zedeleyemez. Ancak bu edepsizliği yapanın seviyesizliğini gösterir."

GEREKEN CEVABI ALACAKTIR

* Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:
"Bu seviyesiz iftiralar, hem hukuk önünde hem de milletimizin nezdinde gereken cevabı mutlaka alacaktır."
* Ticaret Bakanı Ömer Bolat
: "Bir CHP milletvekilinin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ve iftiralar içeren açıklamaları, bu güruhun sadece siyasi nezaketten değil, ahlaki değerlerden de ne denli uzaklaştığının apaçık bir göstergesidir. Bu ithamların hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacaktır."
* Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:
"Cumhurbaşkanımıza, bu ülkenin liderine, liderimize, siyasi ahlaktan ve devlet terbiyesinden yoksun bir şekilde dil uzatan düzeysiz şahısların bu mesnetsiz ifadeleri ayaklarımızın altındadır."

KENDİSİNE İADE EDİYORUZ

* Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:
"Zihin kirliliği diline sirayet etmiş bir siyasetçi “bozuntusu”nun seviyesiz ve terbiyesiz söylemini aynen iade ediyorum."
* Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
: “Bu tür söylemler, Cumhurbaşkanımızı hedef almanın ötesinde, milletimizin iradesine ve devletimizin en yüce makamına karşı derin bir saygısızlık anlamına gelmektedir."
* Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
"Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türden hakaretin ve kötülüğün bedeli gerek hukuk önünde gerekse de siyaseten elbette ödetilir. Bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyor, söz konusu vesayet artığı şahsın çirkin ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz."

Terbiyesizliğe 250 bin TL’lik tazminat davası

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret eden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır" bilgisini verdi. Aydın, Özkan hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.



#Tuncay Özkan
#Tazminat
#Hakaret
#Recep Tayyip Erdoğan
٪d ساعات قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MEBBİS giriş ekranı: Yönetici ve öğretmen modülü işlemleri