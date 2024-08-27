Terbiyesizliğe 250 bin liralık tazminat davası

* Ticaret Bakanı Ömer Bolat

: "Bir CHP milletvekilinin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret ve iftiralar içeren açıklamaları, bu güruhun sadece siyasi nezaketten değil, ahlaki değerlerden de ne denli uzaklaştığının apaçık bir göstergesidir. Bu ithamların hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacaktır."