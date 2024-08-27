Terbiyesizliğe 250 bin liralık tazminat davası

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik yaptığı hakaretlere kabine üyeleri sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.
SEVİYESİZLİĞİ GÖSTERİR
GEREKEN CEVABI ALACAKTIR
KENDİSİNE İADE EDİYORUZ
Terbiyesizliğe 250 bin TL’lik tazminat davası
Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret eden CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açılmıştır" bilgisini verdi. Aydın, Özkan hakkında ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na da şikayet dilekçesi sunduklarını belirtti.