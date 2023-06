Tercan Camii Şerif Millet Bahçesi açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hizmete sunulan 9 millet bahçesini ve sahip oldukları büyüklüklere değinerek Erzincan’ın Tercan ilçesinde hizmete giren Camii Şerif Millet Bahçesi’nin 52 bin büyüklüğe sahip olduğunu belirtti. Millet bahçelerinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, her bir millet bahçesinin sundukları imkanlarla göz kamaştıran projeler olduğunu söyledi.

Şehir hayatının karmaşasından kurtulan vatandaşların ruhlarını burada dinlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, “Çocuklar burada sosyalleşiyor, gençler burada buluşuyor. Her yaş grubundan insanımız burada spor ve egzersiz yaparak sağlıklı bir hayat sürme imkanına kavuşuyor. Pek çok kültür sanat etkinliğinin de düzenlendiği Millet bahçelerimiz bu yönleriyle büyük bir boşluğu doldurmaktadır” diye konuştu.

Şehir hayatının karmaşasından kurtulan vatandaşların ruhlarını burada dinlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, “Çocuklar burada sosyalleşiyor, gençler burada buluşuyor. Her yaş grubundan insanımız burada spor ve egzersiz yaparak sağlıklı bir hayat sürme imkanına kavuşuyor. Pek çok kültür sanat etkinliğinin de düzenlendiği Millet bahçelerimiz bu yönleriyle büyük bir boşluğu doldurmaktadır” diye konuştu.

Her millet bahçesi ile sosyal, ekonomik ve kültürel değere sahip cazibe merkezleri oluşturulduğunu belirten Erdoğan, millet bahçelerinin tamamının afetlerde toplanma alanları olarak hizmet verdiğini aktardı. 6 Şubat depreminde toplanma alanlarının öneminin daha iyi kavrandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre ve şehircilikte atılan her adımın, hayata geçirilen her projenin çok ciddi faydalarının görüldüğünü belirtti.