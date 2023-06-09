Tercan Camii Şerif Millet Bahçesi açılışı yapıldı

Şehir hayatının karmaşasından kurtulan vatandaşların ruhlarını burada dinlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, “Çocuklar burada sosyalleşiyor, gençler burada buluşuyor. Her yaş grubundan insanımız burada spor ve egzersiz yaparak sağlıklı bir hayat sürme imkanına kavuşuyor. Pek çok kültür sanat etkinliğinin de düzenlendiği Millet bahçelerimiz bu yönleriyle büyük bir boşluğu doldurmaktadır” diye konuştu.