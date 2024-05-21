Tercan'da 10 dakika aralıkla 2 deprem

Türkiye saati ile 06.23'de meydana gelen depremin büyüklüğü 2.9 ML olarak bildirildi. AFAD meydana gelen depremin derinliğinin ise 7 km olduğunu duyurdu.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de Tercan'da meydana gelen depremlerin büyüklüğünü 3.2 ve 3.0 olarak yerin 5 kilometre derinliğinde olarak açıkladı.