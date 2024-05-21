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Tercan'da 10 dakika aralıkla 2 deprem

Erzincan'ın Tercan ilçesinde 10 dakika aralıkla 2.9 ve 2.8 büyüklüğüne 2 deprem meydana geldi.

09:18 - 21/05/2024 الثلاثاء
IHA
Depremler Tercan'da hafif şekilde hissedildi.
Depremler Tercan'da hafif şekilde hissedildi.

AFAD, Erzincan'ın Tercan ilçesinde 2.9 ve 2.8 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiğini açıkladı.


Türkiye saati ile 06.23'de meydana gelen depremin büyüklüğü 2.9 ML olarak bildirildi. AFAD meydana gelen depremin derinliğinin ise 7 km olduğunu duyurdu.


10 dakika sonra saat 06.33'de 2.8 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.21 km olarak kaydedildi.


Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de Tercan'da meydana gelen depremlerin büyüklüğünü 3.2 ve 3.0 olarak yerin 5 kilometre derinliğinde olarak açıkladı.


Depremler Tercan'da hafif şekilde hissedildi.



#Erzincan
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