Tercan'da kayıp adamın cesedi Fırat Nehrinde bulundu

Durumu jandarmaya haber vererek kayıp olduğunu bildirdiler. Elazığ'ın Keban ilçesi Zırki bölgesi Akçatepe köyü yakınlarında da, Fırat Nehri üzerinde, balıkçılık faaliyeti gerçekleştiren işçiler tarafından su üzerinde hareketsiz şekilde yatan bir kişi fark edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.