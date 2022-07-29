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EĞİTİM

Tercih Atlası devam ediyor

Atlas Vadi Kampüste devam eden Atlas Üniversitesi Tercih ve Tanıtım Günlerinde tercih rehberleri, öğrencilerin tercih seçeneklerine ışık tutarken, fakülte ve bölümlerin yanı sıra projeler de tanıtılıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tercih Atlası devam ediyor
Atlas Üniversitesi'nin Tercih ve Tanıtım Günleri devam ediyor.

Atlas Üniversitesinin “Tercih Atlası” konseptiyle başlattığı Tercih ve Tanıtım Günleri, 2022 YKS tercihlerinin başlamasıyla birlikte yoğun ziyaretçi katılımıyla devam ediyor.

YKS sınavına girip tercih yapmaya hak kazanan gençleri bilgilendirmek ve karar verme süreçlerini kolaylaştırmak için Atlas Vadi Kampüste gerçekleşen Tercih Atlasında; Atlas Üniversitesinin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tanıtılıyor.

Ayrıca Atlas Üniversitesi’nin Teknofest 2022 İnsanlık Yararına Teknoloji yarışmasında finalist olan EPICENTRUM ekibi de, finale kalan projelerini aday öğrencilere tanıtırlarken, Atlas Üniversitesini tercih edecek olan öğrencilerin NFT Cüzdan ile oluşturabilecekleri Blockchain'e dair bilgiler de veriliyor.

Akademisyenler ve Öğrenciler bilgilendiriyor

Bu sene 3. akademik yılını yaşayacak olan üniversitenin düzenlediği Tercih Atlasında, nitelikli ve akademik altyapı özelinde tasarlanan Atlas Vadi Kampüs yerleşkesinin imkanları, taban puanları, laboratuvarları, bursları, iş imkanları, sosyal aktiviteleri, araştırma merkezleri, kütüphaneleri, öğrenci kulüpleri, değişim programları gibi birçok konuda akademisyenler ve okul öğrencileri tarafından bilgi veriliyor.

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