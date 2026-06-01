Termometreler yükseliyor! Sıcaklık 30 dereceye ulaşacak: Tarih belli oldu

Haziran ayının gelmesiyle yaz mevsimi iyice kendini hissettirmeye başladı. Mayıs ayından etkili olan kuvvetli sağanaklar artık yerini güneşe bırakacak. İstanbul'da hava sıcaklığının bu hafta ilk kez 30 dereceyi görmesi bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu Marmara’nın kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Antalya’nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Sinop’un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Bugün hava sıcaklığının 24 derece olacağı başkent Ankara'da sağanak geçişleri beklenirken, İstanbul'da parçalı bulutlu bir gökyüzü ve 26 derecelik hava sıcaklığı olacak.

Ege'de ise 30 derece sınırı aşıldı. Bugün İzmir ve Manisa 32, Aydın 34 derece olacak.

Akdeniz'de Antalya 27, Adana 31 dereceyi görecek.

Sıcaklıklar doğu kesimlerde de 2-4 derece artacak.

İstanbul 30 dereceyi görecek

Batıdaki şehirlerde hava sıcaklığı yarın daha da artacak. Bugün 26 derece olan İstanbul yarın 30 dereceyi bulacak.

Ankara'daki sağanak geçişlerinin yarın da devam etmesi beklenirken, Ege'de sıcaklıklar 32-34 derece bandında seyredecek.

Yarın Orta ve Doğu Karadeniz hattı ile Doğu Anadolu'da da sağanak yağışlar etkili olacak.

Güneş yüzünü gösteriyor

İstanbul'da sıcaklık çarşamba ve perşembe 29-30 derece arasında seyredecek.

İzmir 31-32 derece, Ankara 27-28 derece, Antalya 28, Bursa 33-34 derece olacak.

Çarşamba günü İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da etkili olan sağanaklar perşembeye gelindiğinde kesilecek.

Sınırlı bir alanda etkili olması beklenen sağanaklar sonrası doğuda da havanın hızla ısınacağı tahmin ediliyor.

Cuma harita değişiyor

Cuma günü ise Türkiye'nin batı, iç ve doğu bölgelerinde yeni bir yağışlı hava sisteminin etkili olması bekleniyor.

Haftanın son günü Trakya ile İstanbul ve Ankara ile İç Anadolu'nun büyük bir bölümünde sağanak yağışlar görülecek.

Sıcaklığın İstanbul'da yağışla birlikte 28 dereceye düşmesi bekleniyor.












