Gündem Terör operasyonunda yakalanan HDPli firari eski belediye başkanı Serhat Kadirhan tutuklandı
POLİTİKA

Terör operasyonunda yakalanan HDP'li firari eski belediye başkanı Serhat Kadirhan tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma ile görevi kötüye kullanma' suçlarından yakalanan firari eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadirhan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Terör operasyonunda yakalanan HDPli firari eski belediye başkanı Serhat Kadirhan tutuklandı
Serhat Kadirhan

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan ve önceki gün gözaltına alınan Serhat Kadirhan’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Kadirhan, mahkemece silahlı terör örgüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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