Terör operasyonunda yakalanan HDP'li firari eski belediye başkanı Serhat Kadirhan tutuklandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan ve önceki gün gözaltına alınan Serhat Kadirhan’ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında SEGBİS üzerinden ifadesi alınan Kadirhan, mahkemece silahlı terör örgüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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