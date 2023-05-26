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Terör operasyonundan YSP'li vekil çıktı

Rize Emniyetince PKK/KCK terör örgütünün cezaevi yapılanması içerisinde faaliyette bulunan ve finans temin eden kişilere yönelik operasyonda adı geçen 13 kişiden birinin YSP’den Hakkari milletvekilli seçilen Vezir Coşkun Parlak olduğu ortaya çıktı.

04:00 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Vezir Coşkun Parlak.

Vezir Coşkun Parlak.

Adı terörle anılan Yeşil Sol Parti’nin (YSP) bir vekili daha terör örgütü soruşturmasından çıktı. Rize Emniyetince PKK/KCK terör örgütünün cezaevi yapılanması içerisinde faaliyette bulunan ve finans temin eden kişilere yönelik operasyonda adı geçen 13 kişiden birinin YSP’den Hakkari milletvekilli seçilen Vezir Coşkun Parlak olduğu ortaya çıktı. Tahsilat makbuzları, MASAK raporları, HTS kayıtları ve sosyal medya hesapları incelenerek örgüte mali yardımda bulundukları tespit edilen 20 kişi hakkında Rize Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılırken, dosyada adı geçen bir şüphelinin 14 Mayıs seçimlerinde YSP’den Hakkari Milletvekili seçilen Vezir Coşkun Parlak olduğu tespit edildi.



#Yeşil Sol Parti
#PKK
#Terör
13 dakika önce
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