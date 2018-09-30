Günlerdir Erdoğan’ın Almanya ziyaretini engellemek için PKK terör örgütü yandaşları ülke genelinde çeşitli protesto gösterileri düzenledi. Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerden rahatsız olan örgütlere CHP de eklendi. CHP Berlin Temsilciliği öncülüğünde toplanan grup, terör örgütüne yardım suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski milletvekili Eren Erdem'i bahane ederek, Türkiye aleyhine sloganlar attı. CHP'li grup, Erdoğan’ın Almaya ziyaretini protesto eden terör örgütleriyle aynı safta yer aldı.