Gündem Terör örgütleriyle aynı safta yer aldı
POLİTİKA

Terör örgütleriyle aynı safta yer aldı

Türkiye ile Almanya arasında atılan yeni adımlardan rahatsız olan CHP, PKK terör örgütüyle aynı zihniyette adımlar atarak Erdoğan’ın ziyaretini protesto etti.

Fatih Özer Yeni Şafak
Grup, Eren Erdem'i bahane ederek, Türkiye aleyhine sloganlar attı
Grup, Eren Erdem'i bahane ederek, Türkiye aleyhine sloganlar attı

Günlerdir Erdoğan’ın Almanya ziyaretini engellemek için PKK terör örgütü yandaşları ülke genelinde çeşitli protesto gösterileri düzenledi. Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkilerden rahatsız olan örgütlere CHP de eklendi. CHP Berlin Temsilciliği öncülüğünde toplanan grup, terör örgütüne yardım suçlamasıyla tutuklu yargılanan eski milletvekili Eren Erdem'i bahane ederek, Türkiye aleyhine sloganlar attı. CHP'li grup, Erdoğan’ın Almaya ziyaretini protesto eden terör örgütleriyle aynı safta yer aldı.

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