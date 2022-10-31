Gündem Terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi
ADANA

Terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Haber Merkezi AA
Terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi
Terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

Suriye uyruklu M.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. 25 Eylül'de tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanığın DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu belirtildi.

M.A'nın DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de örgüt üyelerine "öğretmen" sıfatıyla ideolojik eğitim verdiği, bu görev nedeniyle kendisine örgüt tarafından aylık düzenli maaş ödendiği, DEAŞ işgalindeki bölgede nöbet tuttuğu ve ikametinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık M.A. suçlamaları kabul etmedi.

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