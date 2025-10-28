Yeni Şafak
Terör örgütü DEAŞ'a soruşturma: 13 gözaltı kararı

09:2028/10/2025, Salı
AA
Şüphelilerin, çatışma bölgeleri ile irtibat halinde oldukları belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde yer aldıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatta bulundukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.



#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#Terör Suçları Soruşturma Bürosu
#DEAŞ
