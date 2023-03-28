Terör örgütü PKK'dan Kılıçdaroğlu'na açık destek: HDP'nin tutumu değerlidir

Kemal Kılıçdaroğlu - Terörist Bese Hozat
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek tercihini yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olan isimler olarak açıklandı.
Muhalefet cephesinde CHP'nin bir önceki seçimdeki adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oyları bölmesi yönünde büyük bir korku yaşanırken, Kılıçdaroğlu çareyi HDP'nin kapısını çalmakta buldu.
HDP Yedili Masa'ya oturdu
Yedili Masa'da yer alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e rağmen HDP ile görüşme gerçekleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, partinin desteğini tam olarak kazandı.
Görüşmeden 2 gün sonra HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve Pervin Buldan, aday çıkarmayacaklarını açıklayarak Kılıçdaroğlu'na yeşil ışığı yakmış oldu.
'Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir'
Kılıçdaroğlu'na bir destek de PKK elebaşı Bese Hozat'tan geldi. Terör örgütünün kanalında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama yapan Hozat, şu ifadeleri kullandı:
- HDP'nin aday çıkarmama tutumu HDP'nin ilkesel yaklaşımına uygun bir tutumdur. Bu anlamda biz bu tutumu değerli ve önemli, anlamlı buluyoruz. Bu tutumu da seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecektir. Sonrasında da çeşitli değerlendirmeler oldu. İleride kime destek vereceklerini de belirttiler. Kürt toplumunun da beklentisi budur.