Teröre karşı biriz: Dünyadan Türkiye’ye destek yağdı

Dünya liderleri Beyoğlu’nda meydana gelen patlamayla ilgili taziye ve kınama mesajları yayınladı. NATO, AB, Rusya, Almanya, Yunanistan, Fransa, Polonya, İngiltere, İsviçre, Letonya, Macaristan, Romanya, İsveç, Kazakistan, Özbekistan, Belarus, Tunus, Yemen, İran, BAE, Afrika ve Balkan ülkelerinden mesaj yağdı.

BALKAN ÜLKELERİNDEN DAYANIŞMA

Balkanlardan Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova’dan liderler ve siyasiler, patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi. Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, “Türkiye halkının yanındayız” dedi.

BAKANLIKLARDAN MESAJ

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra, Özbekistan Dışişleri Bakanı Vladimir Norov, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, Burundi Dışişleri Bakanı Albert Shingiro, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu, Slovakya Dışişleri Bakanı Rastislav Kacer, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Arjantin Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesaplarından taziye mesajlarını iletti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Patlama haberini dehşetle duydum. Federal hükümet adına başsağlığı dileklerimi ifade etmek isterim” dedi.

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LİDERLERDEN TAZİYE

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da taziye mesajları paylaştı. Afrika ülkelerinin liderleri de taziyelerini bildirdi. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da saldırıyı kınadı. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Âl Nahyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye telgrafı gönderdi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, “Kardeş Türk halkına İstanbul’da sivillerin hayatını kaybettiği vahşi terör eyleminden dolayı taziye ve dayanışma mesajımızı belirtiyoruz” dedi.

Bartholomeos

Patrikhane’den taziye

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Beyoğlu’ndaki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayıNladı. Açıklamada, hayatını kaybedenler için başsağlığı dilenirken, dayanışma mesajı verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya hitaben paylaşılan mesajda, şu ifadeler kullanıldı: “Sayın Valimiz, Taksim’de yaşanan vahşi terör saldırısı karşısında derin üzüntümüzü dile getirmek isteriz. Kilisemizin kadim geleneği olarak ayinlerimizde her zaman, devletin bekası, halkın birliği, huzuru ve refahı için dua etmekteyiz. Her şeyin hakimi olan yüce Tanrı’dan, terörden zarar gören ülkemizi ve halkımızı korumasını niyaz etmekteyiz.”

İlham Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine nErdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

Kardeşlerimizin yanındayız

Azerbaycanlı yetkililer, Türk yetkililere İstanbul’daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hain patlama sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendilerini derinden sarstığını belirtti. Aliyev’in eşi Mihriban Aliyeva, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Aliyeva mesajında, “Acınızı paylaşıyor, size, kurbanların ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifa diliyorum.” ifadelerine yer verdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Tokayev, “Böylesine zor bir zamanda kardeş Türk halkının acısını tüm samimiyetimizle paylaşıyor, size ve yakınlarını kaybeden ailelere Kazakistan halkı ve kendi adıma taziyelerimi iletiyorum.” ifadelerine yer verdi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İstanbul’daki terör saldırısıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Tunus Cumhurbaşkan-lığı yazılı açıklamasındada, “Allah, kardeş Türk halkını korusun” dedi.

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Vladimir Putin

Teröre karşı iş birliğine hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul’da meydana gelen patlamayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderdiği taziye mesajında, Türkiye ile teröre karşı işbirliğine hazır olduklarını belirtti. Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, mesajında, İstanbul’da meydana gelen trajik terör saldırısı nedeniyle taziyelerini sundu. Kurbanların aileleri ve yakınlarına da desteklerini vurgulayan Putin, “Yaralananlara da acil şifalar diliyoruz. Terörün her çeşidi ve yapısıyla mücadelede, Türk ortaklarımızla mümkün olduğu kadar yakın işbirliğine hazır olduğumuzu yeniden teyit ediyoruz.” dedi.

Emmanuel Macron

Macron’dan Türkçe mesaj

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, saldırı sonrasında Türkiye için Türkçe taziye mesajı paylaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde gerçekleşen bombalı saldırı sonrası hayatını kaybedenler için Türkçe taziye mesajı paylaştı. Macron sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul’dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız: Acınızı paylaşıyoruz. Başımız sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız.” Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da “Saldırıya uğrayan Türk halkının (yaşadığı) şoku ve acıyı paylaşıyoruz.Can kaybına ağlayan İstanbul’la dayanışma” açıklamasında bulundu.

Yunanistan terörü kınadı

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da meydana gelen korkunç patlama nedeniyle çok sayıda can kaybının yaşanmasının şokunu yaşıyoruz. Yunan halkı ve şahsım adına, kederli ailelere en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadesini kullandı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis de yayınladığı taziye mesajında yaralılara acil şifalar dilediğini belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk halkına başsağlığı diledi. Miçotakis, “Yunanistan, terörün her türlüsünü kesinlikle kınamaktadır” dedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, “Yunanistan terörü kesin bir dille kınıyor. Türk hükümetine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

AB Komisyonu: Şoke edici eylem

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, saldırıda hayatını kaybedenler için Türkiye’ye başsağlığı diledi. Von der Leyen, sosyal medyadaki mesajında, “İstanbul’da dün insanların canına mal olan zalim saldırı sonrasında Türkiye’ye ve Türk halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” ifadesini kullandı. Von der Leyen, düşüncelerinin kurbanların aileleriyle olduğunu belirtti. AB Komisyonunun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson da İstanbul’un Beyoğlu semtindeki patlamanın şoke edici bir eylem olduğunu kaydetti. “Bu, Türkiye ve AB’nin terörle mücadelede daha fazla iş birliği yürütme kararlılığını güçlendirecektir.” ifadesine yer verdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de İstanbul’da 6 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını kınadı. Guterres, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk hükümetine taziyelerini iletti.

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GÜNDEM New York Times’tan aşağılık manşet: Bir saldırı da yabancı medyadan