Gündem Terörist baskınından sonra boşalttıkları köylerine 31 yıl sonra döndüler
AĞRI

Terörist baskınından sonra boşalttıkları köylerine 31 yıl sonra döndüler

Ağrı Dağı eteğinde yer alan Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Tarlabaşı köyü, 31 yıl sonra yeniden yerleşime açıldı. Köye dönen köylüler, yıkılan evlerin yerine yeni evler yaptı. Köyün eski muhtarı ise mührünü geri istedi.

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Haber Merkezi İHA
Terörist baskınından sonra boşalttıkları köylerine 31 yıl sonra döndüler
Tarlabaşı köyü

Tarlabaşı köyü sakinleri, 1991 yılında terör örgütü PKK’nın baskı ve saldırıları nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıkları köylerine 31 yıl sonra geri dönmeye başladı. Ağrı Dağı eteğinde yer alan köye dönen köylüler, yıkılan evlerin yerine yeni evler yaptı. Iğdır İl Özel idaresi tarafından köylülere yerleşim ve ikametgah numaraları verildi.


Köy boşalmadan önce köyün 5 yıl muhtarlığını yapan Sayit Işık, kaymakamlıkta olan ve o dönem kendisinden alınan mührün geri verilmesini istediğini belirtti.

Seçim kaybetmediğini, terörden dolayı köyün boşaldığını, bundan dolayı da mührün kendi hakkı olduğunu söyleyen Işık, “Ben köyde beş yıl muhtarlık yaptım. Ben de şu an köyde ev yaptım. Bugüne kadar kaymakamlığa gidip mührü istiyordum, köyde kimse yoktu. Şimdi de köyde 4 tane ev yaptık; ikametgahımızı aldık. Özel İdare geldi, numara verdi, numaramız da tamamdır. Biz, mührümüzü sayın kaymakam beyden bekliyoruz. Ben kaymakam beye, ’Ya bizi seçime götürün ya da bizim mührü geri verin; ikisinden biridir’ dedim. Biz orada ikametgahımızı almışız, orada ikame ediyoruz” şeklinde konuştu.

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