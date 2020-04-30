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Gündem Teröristler intihara yöneldi Irak kuzeyinde PKKnın emir-komuta zinciri kopartıldı
POLİTİKA

Teröristler intihara yöneldi: Irak kuzeyinde PKK’nın emir-komuta zinciri kopartıldı

Koronavirüs salgınını fırsat bilen PKK, Irak kuzeyinden Türkiye’ye uzanan Haftanin bölgesinde Mehmetçiğe son bir ayda iki kez saldırdı. Bir askerin şehit olduğu, 3’ünün yaralandığı saldırıların ardından İHA’larca takibe alınan 20 terörist, peş peşe hava operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TSK’nın terör çetesini çökerttiği Irak kuzeyinde son dönemde meydana gelen saldırıların, başıboş eylem grupları tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor. Askeri kaynaklar, İHA ve SİHA’lardan kaçamayacaklarını bilen PKK’lıların son eylemlerini ‘intihar saldırısı’ olarak nitelerken, herhangi bir sızma girişiminin ise bu bahar itibariyle imkansız hale geldiğini vurguluyor. Kararlı mücadele sonucu Irak’tan Türkiye’ye sızamaz hale gelen, aranan elebaşları nokta atışlarla tek tek vurulan PKK’lılar için bölgede eylem sahası hemen hemen kapandı. Irak kuzeyinde PKK’nın emir-komuta zinciri de kopartıldı. Örgütten kaçarak teslim olan bir PKK’lı, Kandil’in koronavirüs kapmış örgüt üyelerini intihar eylemine yönlendirdiğini belirtmişti.

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