Teröristler intihara yöneldi: Irak kuzeyinde PKK’nın emir-komuta zinciri kopartıldı

TSK’nın terör çetesini çökerttiği Irak kuzeyinde son dönemde meydana gelen saldırıların, başıboş eylem grupları tarafından gerçekleştirildiği belirtiliyor. Askeri kaynaklar, İHA ve SİHA’lardan kaçamayacaklarını bilen PKK’lıların son eylemlerini ‘intihar saldırısı’ olarak nitelerken, herhangi bir sızma girişiminin ise bu bahar itibariyle imkansız hale geldiğini vurguluyor. Kararlı mücadele sonucu Irak’tan Türkiye’ye sızamaz hale gelen, aranan elebaşları nokta atışlarla tek tek vurulan PKK’lılar için bölgede eylem sahası hemen hemen kapandı. Irak kuzeyinde PKK’nın emir-komuta zinciri de kopartıldı. Örgütten kaçarak teslim olan bir PKK’lı, Kandil’in koronavirüs kapmış örgüt üyelerini intihar eylemine yönlendirdiğini belirtmişti.

DÜNYA Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi