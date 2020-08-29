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Gündem Teröristlere bir darbe daha Beş PKKlı etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Teröristlere bir darbe daha: Beş PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde beş PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Beş PKK'lı etkisiz hale getirildi.
Beş PKK'lı etkisiz hale getirildi.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."

MSB paylaştı: İki PKK'lı teröristin öldürüldüğü hava harekatı SİHA kamerasında
OYNAT 00:18
MSB paylaştı: İki PKK'lı teröristin öldürüldüğü hava harekatı SİHA kamerasında
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından paylaştı.

Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde hava harekatı: 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Pençe Kaplan Operasyonu'nda 6 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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Pençe Kaplan Operasyonu'nda 6 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Zap bölgesinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:16
MSB duyurdu: Zap bölgesinde PKK'lı 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen PKK'lı 2 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. İyi ki varsın Eren. Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık. Allah'tan rahmet diliyoruz' ifadelerine de yer verildi.
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