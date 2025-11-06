Terörsüz Türkiye’de yeni bir kavşağa ulaştık

23 yıldaki yatırım ve hizmetlerimizin hepsi dünyalıktır. Bu süreçte asırlar boyunca etkisini sürdürecek bir gençlik, bir nesil yetiştirdik. Özgüvenli, imanlı, yerli bir gençlik yetiştirdik. Onun için geleceğe dair asla umutsuz, asla karamsar değilim. Bu ülkede alnı secdede, milletine saygılı, vatanına aşkla bağlı, ayakları vatan toprağına sapasağlam basan eğitimli, donanımlı, dürüst, ahlaklı bir nesil var. Kimse eski karanlık günlerin hayalini kurmasın. Kimse de eski kara günler geri gelir diye kaygılanmasın. Bu gençlik, kendisi, ailesi, çocukları, torunlarıyla Türkiye'ye, Anadolu kıtasına sahip çıkacak. Bu gençlik, bu nesil, bizim yapamadıklarımızı da yapacak. Bizden emaneti alacak olanlar, Türkiye'yi büyütmeye, güçlendirmeye devam edecekler.