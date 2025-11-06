Terörsüz Türkiye’de yeni bir kavşağa ulaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefine giden yolda yeni bir kavşağa ulaştığımız görülüyor” dedi. Erdoğan, süreci büyük hassasiyetle yürüttüklerini, bu konuda herkesin elini taşın altına koyması ve sürece destek vermesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında Cumhur İttifakı ile ilgili şu mesajı verdi: “15 Temmuz gecesi kurulan Cumhur İttifakı’nın surlarında gedik açılmasına asla izin vermeyeceğiz. Aramızda çatırdama ve çatlak arayanları, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecinin başarıyla sonlandırılacağını belirten Erdoğan, “Yeni bir kavşağa yaklaştığımız görülüyor” dedi. Cumhur İttifakı’nın tam dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye de tüm kirli oyunları afişe ettiği için teşekkür etti. Erdoğan'ın öne çıkan mesajları özetle şöyle:
DAHA CESUR VE DAHA GAYRETLİ
İTTİFAKTA GEDİK AÇTIRMAYIZ
TÜRKİYE BU KAMBURDAN KURTULACAK
Tezkerelerin, Terörsüz Türkiye çalışmalarını zorlaştıran değil, tam tersine süreci kolaylaştıran, destekleyen bir adım olarak görülmesinin daha doğru bir yaklaşım olacağına inanıyorum. Her şey kendi mecrasında ilerlemektedir. Tahriklere aldırmadan, süreci kundaklamaya dönük, gizli açık girişimlere prim vermeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bir taraftan emniyet ve savunma noktasında işi çok sıkı tutarken, diğer taraftan da ülkemizi neredeyse yarım asırdır canını yakan bu büyük sıkıntıdan, bu büyük kamburdan kurtaracak adımları cesaretle atıyoruz.
AK Parti iktidarı halk devrimi
Erdoğan, AK Parti’nin iktidara gelişinin 23’üncü yıldönümüne ilişkin şöyle konuştu: “3 Kasım 2002'de, milletimiz AK Partimizi tek başına iktidara taşıdı. 23 yıldır kesintisiz ülkeye hizmet ediyoruz. Bu bir halk devrimi olmuştur. 23 yıl boyunca biz 3 Kasım Devrimi'ne sadakatle bağlı kaldık. Bir yandan ülke için hizmet ve eser üretmeye çalışırken, bir yandan da içeriden ve dışarıdan saldırılara göğüs gerdik. Çok daha fazlasını da yapabilirdik ama şu Gezi olaylarının, 17-25 Aralık darbe girişiminin, 15 Temmuz ihanetinin, Türkiye'ye, Türk ekonomisine, dış politikamıza verdiği zararı, İstiklâl Savaşı öncesindeki işgal güçleri bile vermemiştir.”
Yargı ne derse uyarız
- Grup toplantısından sonra soruları yanıtlayan Erdoğan, AİHM'in Selahattin Demirtaş kararını değerlendirdi. AİHM'in kararı ve MHP lideri Bahçeli’nin, Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönündeki sözleri sorulan Erdoğan, “Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı bu konuda ne derse ona uyarız” dedi. Erdoğan, “Devlet Bahçeli ile yakın zamanda bir görüşme yapacak mısınız?” sorusuna ise “Niye olmasın, Cumhur İttifakı'mız. Her şey olabilir” cevabını verdi.
ESKİ günler gelir diye kaygılanmayın
23 yıldaki yatırım ve hizmetlerimizin hepsi dünyalıktır. Bu süreçte asırlar boyunca etkisini sürdürecek bir gençlik, bir nesil yetiştirdik. Özgüvenli, imanlı, yerli bir gençlik yetiştirdik. Onun için geleceğe dair asla umutsuz, asla karamsar değilim. Bu ülkede alnı secdede, milletine saygılı, vatanına aşkla bağlı, ayakları vatan toprağına sapasağlam basan eğitimli, donanımlı, dürüst, ahlaklı bir nesil var. Kimse eski karanlık günlerin hayalini kurmasın. Kimse de eski kara günler geri gelir diye kaygılanmasın. Bu gençlik, kendisi, ailesi, çocukları, torunlarıyla Türkiye'ye, Anadolu kıtasına sahip çıkacak. Bu gençlik, bu nesil, bizim yapamadıklarımızı da yapacak. Bizden emaneti alacak olanlar, Türkiye'yi büyütmeye, güçlendirmeye devam edecekler.
CHP tutarsızlıktan şanzımanı dağıtacak
Irak ve Suriye'ye asker gönderme yetkisinin süresini 3 yıl uzatan tezkerenin büyük bir ittifakla kabul edildiğini kaydeden Erdoğan, tezkereye karşı çıkan CHP’ye yüklendi: “Bizim bir başka ülkenin toprağında, egemenliğinde, yeraltı ve yerüstü kaynaklarında asla gözümüz yoktur. Türk bayrağı, dalgalandığı bütün coğrafyalarda daha nice seneler dostlarına güven vermeyi sürdürecektir. Bu tarihi gerçeği Türkmen, Arap, Kürt, Sünni, Şii fark etmeksizin tüm kardeşlerimiz zaten çok iyi biliyorlar. Bırakın Mehmetçik'in kendi topraklarında konuşlanmasına itiraz etmeyi, bilakis bundan memnuniyet duyuyorlar. Cumhuriyet'i kuran parti olduğunu iddia eden CHP’nin tezkereye karşı çıktığını gördük. Biz eskiden beri CHP'nin tutarsızlıklarına alışığız. Dolayısıyla tezkereye ‘Hayır’ demelerine şaşırmadık. Ancak siyaset otobanında bu kadar sık şerit ve fikir değiştirmek, CHP'ye iyi gelmeyebilir. Sayın Özel böyle siyaset yapmaya devam ederse, CHP ya hararet yapacak ya dingil kıracak ya da şanzımanı dağıtacaktır.”
10 SENE SONRA ANLARLAR
Özel yaptığı gaflar ve kırdığı potlarla kendini komik duruma düşürüyor. Önceden turist gibi de olsa bölgeye (deprem bölgesine) yollarını düşürüyorlardı. Şimdi onu bile yapamıyorlar. Ne yürütülen çalışmalardan ne tamamlanan konutlardan ne de deprem bölgemizin nereden nereye geldiğinden haberleri var. Nasıl 16 yıldır hizmette olan hızlı trenle daha yeni tanışıyorlarsa, belki 10 sene sonra bizim deprem bölgemize yaptıklarımızın da farkına varırlar.