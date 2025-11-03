Kabine Toplantısı kararları ve konuları, yeni hafta öncesi gündeme geldi. Türkiye'nin iç ve dış siyası meselelerinin ele alınacağı, kritik Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de gerçekleşecek olan kritik toplantıda, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları, PKK'nın silah bırakması sonrası atılacak adımlar, fahiş fiyatlar, bahis soruşturmaları gibi konular ele alınacak. Kabine Toplantısı ne zaman saat kaçta? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı hangi tarihte başlayacak?
Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Beştepe'deki toplantının öncelikli gündemi; Gazze'deki ateşkes ve İsrail'in bölgedeki provokatif eylemleri olacak. Terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin değerlendirmeler de yapılacak.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı bugün saat 15:30-16:00 saat dilimleri arasında Beştepe'de bir araya gelecek.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?
Kabine toplantısında, iç ve dış politika gündemindeki önemli gelişmeler ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamanın gözden geçirileceği toplantıda, terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilme kararının sahaya nasıl yansıdığı MİT’ten gelen istihbarat raporları ışığında değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta DEM Parti’nin İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabul etmişti. Toplantıda bu görüşmenin sonuçlarının yanı sıra SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu ile ilgili gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.
GAZZE’NİN İNŞASI
Toplantının önemli konu başlıklarından birisi de Gazze olacak. Ateşkesin ardından Gazze’deki son durum, insani yardım faaliyetleri, Gazze’nin yeniden ihyası ve inşası için yapılacak çalışmalar masaya yatırılacak. Gazze’de konumlandırılacak görev gücüne Türkiye’nin katılımına ilişkin detaylar da görüşülecek.
Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta imzalanan Eurofighter savaş uçağı alım anlaşması ile ilgili Kabine üyelerine bilgi vermesi de öngörülüyor.