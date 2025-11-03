KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?

Kabine toplantısında, iç ve dış politika gündemindeki önemli gelişmeler ele alınacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşamanın gözden geçirileceği toplantıda, terör örgütü PKK’nın Türkiye’den çekilme kararının sahaya nasıl yansıdığı MİT’ten gelen istihbarat raporları ışığında değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz hafta DEM Parti’nin İmralı heyetinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ı kabul etmişti. Toplantıda bu görüşmenin sonuçlarının yanı sıra SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu ile ilgili gelişmelerin de ele alınması bekleniyor.