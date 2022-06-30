Gündem Terörün bittiği bölgede sokaklarda huzur rüzgarı
DİYARBAKIR

Terörün bittiği bölgede sokaklarda huzur rüzgarı

Bir zamanlar terörün olumsuz etkileriyle hafızalara kazınan Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesinde, hükümetin teröre karşı yürüttüğü kararlı mücadelenin başarılı olmasının ardından huzur ortamı sağlandı.

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Haber Merkezi İHA
Terörün bittiği bölgede sokaklarda huzur rüzgarı
Terörün bittiği bölgede sokaklarda huzur rüzgarı.

2019 yılında göreve başlayan AK Partili Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, sokak sokak ve cadde cadde gezerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettiği vatandaşların belediyecilikten sosyal faaliyetlere kadar birçok talebini yerinde tespit ederek anlık çözümler üretiyor.


Karamsarlık yerini huzura bıraktı


Birkaç yıl öncesine kadar bölgede terör örgütünün oluşturduğu korku iklimi ve bunun getirdiği olumsuz izlenimler hakim iken, güvenlik kuvvetlerinin kararlı ve başarılı operasyonları sonucunda sokaklar terörden temizlenerek yerini huzura bıraktı. Geçmişte girilemeyecek kadar sıkıntılı olan sokaklara gece gündüz girip vatandaşlarla sohbet eden Başkan Beyoğlu, karamsarlığın yerini huzur ortamına bıraktığını söyledi. Artık Bağlar sokaklarında huzur havası esmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teröre karşı yürütülen başarılı mücadele yıllarca bu bölgede hakimiyet kuran terör yandaşlarının belini kırarken, günün önemli bir bölümünü Bağlar sokaklarında geçiren Başkan Beyoğlu, özel cep telefonu hattından arayarak evlerine davet eden vatandaşların evlerine gidiyor; sokak sokak ve cadde cadde gezerek her kesimdeki insanla bir araya gelerek sohbetler gerçekleştiriyor.
“Halk hem evini hem kalbini açıyor"


Bu bölgede yılların ihmali olduğunu belirten Beyoğlu, "Suçu vatandaşta bulamayız. Vatandaş her zaman haklıdır. Biz hem gönüllerini alıyoruz hem de annelerinin ak sütü kadar helal olan hizmet taleplerini karşılıyoruz. Biz hizmet siyaseti yürütüyoruz. Bizim için insanların fikri değil, temel hakları olan hizmetleri almaları önemlidir. Ayrım yapmadan herkese gidiyor, dinliyor, kucaklaşıyor ve çözüm üretiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek çok güzel sonuçlar alıyoruz. Vatandaşımızı ayağımıza getirmek yerine biz ona giderek baş tacı ediyoruz. Son üç yıllık süreçte edindiğim tecrübe, hayatımın hepsine eş değerdir. Şunu net gördük ki halka tepeden bakmazsanız, araya mesafe koymazsanız bu halk size hem kalbini açıyor hem de evini. Yeter ki doğru pencereden bakmasını bilelim. Allah’a hamdolsun bugün Bağlar sokaklarında hem huzur hem de hizmet ve karşılıklı güven var” diye konuştu.

7 gün 24 saat el tetikte gözetleme: Terörden arındırılan bölge böyle korunuyor
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Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Hizan ilçesinin sınırından başlayan bir tarafı Siirt'in Baykan, bir tarafı ise Diyarbakır yönüne doğru uzanan binlerce kilometrekarelik alana sahip Sehi Ormanları, teröristlerden temizleniyor. Bölgedeki ilk eylemini 15 Kasım 1984'te Sehi Ormanları bölgesindeki Sarıkonak köyündeki jandarma karakoluna yapan terör örgütü PKK'nın yaptığı saldırılarda, bugüne kadar 33 güvenlik görevlisi şehit oldu, 31 vatandaş öldü, 62 güvenlik görevlisi ile 12 vatandaş ise yaralandı. Mehmetçiğin operasyonlarında ise 127 terörist etkisiz hale getirildi.
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Terör örgütü PKKKCK tarafından sözde 'Garzan Eyaleti Sehi Ana Barınma Alanı' olarak adlandırılan bölgenin teröristlerden tamamen temizlenmesi için bugüne kadar yüzlerce operasyon yapıldı. Alan hakimiyeti ile birlikte de bölgeye peş peşe ASELSAN'ın geliştirdiği son teknoloji ile donatılmış modüler üs bölgeleri kuruldu.
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PKK’nın ilk eylemini yaptığı Sarıkonak köyüne yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki bulunan 1840 rakımlı Gazitepe'ye 2 yıl önce üs bölgesi kuruldu. Kapı Tepe ile birlikte bölgeyi tamamen güvenli hale getiren Gazitepe Üs Bölgesi'ni Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi görüntüledi. Bölücü terör örgütü mensuplarının yıllarca barınma ve geçiş noktası olarak kullandığı bölgeye kurulan üs bölgesinde görev yapan Mehmetçik, teröristlere göz açtırmıyor.
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Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Tufan Yılmaz, bölgede yürütülen operasyonlarda 118 mağara, sığınak, depo tespit edilerek kullanılamaz hale getirildiğini belirterek, \"Operasyonlarda ayrıca 26 makineli piyade tüfeği, 47 bin 231 fişek, 42 el bombası, 41 mayınel yapımı patlayıcı ve 10 ton muhtelif yaşam, giyim tıbbi malzeme ele geçirildi. Başarılı operasyonlar neticesinde bölücü terör örgütü mensupları lojistik kaynaklardan mahrum kalmış ve Sehi Ormanları bölgesini terk etmişlerdir. Bölge, bölücü terör örgütü mensuplarından tamamen arındırılmıştır. 12 Ocak 2021 tarihinde Kıcan Tepe bölgesinde teröristlerin kış sığınağı bulunmuş ve biri Turuncu kategoride olmak üzere, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir.\"
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\" Gazitepe Üs Bölgesi’nin açılması ile Bitlis'in en önemli ana barınma alanı olan Sehi Ormanları bölücü terör örgütü mensuplarından temizlenmiş, yapılan başarılı operasyonlar neticesinde farklı bölgelere kaçmak zorunda kalan sözde Garzan eyaleti sorumlusu da dahil olmak üzere toplam 20 terörist etkisiz hale getirilmiştir\" dedi.
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Binbaşı Yılmaz, Sehi ormanlık bölgesinin uzun yıllar bölücü terör örgütü mensuplarınca barınma ve geçiş noktası olarak kullandıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:<br>\"Bölücü terör örgütü mensuplarınca Sehi ana barınma alanı olarak büyük öneme sahiptir. PKKKCK terör örgütü mensuplarınca Sehi Ormanları, ana barınma alanı, sözde orta sahaya bölücü terör örgütü mensubu aktarımı ve geçiş güzergahı olarak kullanıldığından örgüt için hayati önem kazanmıştır.\"
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Gazitepe ve Kapı Tepe üs bölgelerinin kurulması ile birlikte bölgede alan hakimiyeti sağlanarak, bölücü terör örgütü mensuplarının barınma alanları ortadan kaldırılmıştır. Ve bölge emniyetli hale getirilmiştir. Bölgenin sürekli kontrol altına alınması ile teröristlerin eylem arayışı faaliyetleri ise ortadan kalkmıştır. Terör tehdidinin ortadan kalkması ile birlikte Sehi Ormanları bölgesinde yaşayan halkın, yeniden tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerine başladı. Çevre illerden gelen göçerler bölgedeki yaylaları kullanmaya başladı, ayrıca bölgede 1998 yılında planlanan Kayalıbağ-1 ve Kayalıbağ-2 göletinin projelendirme çalışmalarına da yeniden başlandı.\"
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7 gün 24 saat el tetikte gözetleme: Terörden arındırılan bölge böyle korunuyor
Terör Örgütü PKK'nın sözde 'Garzan Eyaleti' olarak adlandırdığı Sehi Ormanları bölgesi, yürütülen 'Eren' ve 'Yıldırım' operasyonlarıyla teröristlerden temizlendi. 38 yılda 170 terör olayının yaşandığı Sehi Ormanları, artık ASELSAN'ın geliştirdiği modüler üs bölgeleriyle korunuyor. Kurulan Gazitepe ve Kapı Tepe üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçik 7 gün 24 saat el tetikte gözetleme yapıyor.


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