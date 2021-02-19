Terörün lanetlendiği Hakkari'ye roketler düştü

Ülkemiz zalimler, katiller için bir kabus olmayı sürdürecektir. Sonuçta ne yaparlarsa yapsınlar, arkalarında kim olursa olsun, hangi devlet hangi güç ne desteği verirse versin, hangi silah yardımını alırlarsa alsınlar, hangi askeri, lojistik, istihbarat desteği verilirse verilsin, hangi siyasi destekle sarılıp sarmalanıp büyütülsünler bizim için hiçbir şey fark etmez. Türkiye kararlıdır, eninde sonunda terör örgütlerine karşı mücadelesini hem yurt içinde hem yurt dışında kazanacaktır. Baş versek de tek bir taşımızı dahi vermeyeceğimizi, hedeflerimizden dönmeyeceğimizi üzerine basa basa haykırıyoruz.