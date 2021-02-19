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HAKKÂRİ

Terörün lanetlendiği Hakkari'ye roketler düştü

Gara'da 13 vatandaşın terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesinin ardından Hakkari halkı bugün sokağa dökülerek terörü lanetledi. Bu gelişmenin ardından akşam saatlerinde Hakkari'nin Çukurca ilçesine teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden roketler atıldı. Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları teröristlere ait hedefleri vurdu.

Haber Merkezi AA
Arşiv.
Arşiv.

Hakkari'de PKK tarafından katledilen 13 vatandaş için teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bu gelişme sonrası Irak'ın kuzeyinden Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki askeri birliğe roketli taciz ateşi gerçekleştirildi.

Askeri kışlaya roket attılar

Teröristlerin saldırısında roketlerden biri kışladaki boş alana düşerken diğer iki roket kışlaya 1,5 kilometre mesafedeki Narlı Köyü'ndeki cami ile bir evin yakınına düştü.

Hakkari teröre karşı tek yürek oldu
FOTOĞRAF 10
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Hakkari’de çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen yürüyüş, Bulvar Caddesi üzerindeki Şenler Oteli önünde başladı. Yürüyüşe; Slehi Aşireti Kanaat Önderi Fatih Keskin, iş adamı Teoman Zeydan, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı Rüştü Zeydan ve Zeydan ailesi ile aşiret mensupları, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti Eski İl Başkanı Emrullah Gür, birçok aşiretin kanaat önderi, şehit ve gazi aileleri ile binlerce vatandaş katıldı.
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Ellerinde Gara bölgesinde şehit olan vatandaşların fotoğrafları ve Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, “Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP, şehitler ölmez vatan bölünmez, Türk-Kürt kardeştir PKK kalleştir” sloganları eşliğinde valilik binası önüne kadar yürüdü.
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Hakkâri Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, Gazi ve Şehit Yakınları ile Tüm Vatansever Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu Şehit-Gazi Sendikası Hakkari İl Başkanı ve şehit kızı Şirin Adıyaman birer açıklama yaptı. GARA’da, yıllar öncesinden vatani görevlerini yaptıkları bölgelerden kaçırılarak kahpece ve zalimce şehit edilen 13 vatan evladını anmak için toplandıklarını ifade eden başkanlar, “Aziz şehitlerimize karşı en büyük görevimiz; yüreklerimizi kenetlemek, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştirmektir.
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Onların aziz hatırasına göstereceğimiz en büyük saygı, hakkın, adaletin, birlik ve beraberliğin yanında, terörün karşısında yer almaktır. Hendeklere gömülen terör örgütü PKK’nın bu alçak saldırıları milletimizi asla yıldırmayacak ve kahraman güvenlik güçlerimiz sınır ötesinde ve topraklarımızda terör örgütüne soluk aldırmayacaktır. Elbette şehitler veriyoruz. Acı duyuyoruz. Yüreğimiz yanıyor. Hüzün diyarında filiz filiz açıyoruz. Ancak iman ediyoruz ki şehitler ölmez, vatan bölünmez.
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Bu vesileyle teröre karşı yapılan tüm operasyonların sonuna kadar Hakkari halkı olarak destekçisiyiz. Hesap sorulmadan, zulmün kalbine hançer sokulmadan, dökülen şehit kanlarının bedeli ödetilmeden vazgeçmeyi düşünmek bir felakettir. Güvenlik güçlerimizin kahramanca mücadelesi sayesinde Allah’ın izniyle terör örgütlerinin tamamını tarihin çöplüğüne atacağız.
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Ülkemiz zalimler, katiller için bir kabus olmayı sürdürecektir. Sonuçta ne yaparlarsa yapsınlar, arkalarında kim olursa olsun, hangi devlet hangi güç ne desteği verirse versin, hangi silah yardımını alırlarsa alsınlar, hangi askeri, lojistik, istihbarat desteği verilirse verilsin, hangi siyasi destekle sarılıp sarmalanıp büyütülsünler bizim için hiçbir şey fark etmez. Türkiye kararlıdır, eninde sonunda terör örgütlerine karşı mücadelesini hem yurt içinde hem yurt dışında kazanacaktır. Baş versek de tek bir taşımızı dahi vermeyeceğimizi, hedeflerimizden dönmeyeceğimizi üzerine basa basa haykırıyoruz.
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Dünyadaki tüm mazlumların ve mağdurların umudu olan büyük Türkiye Cumhuriyetine, bugüne kadar teröre karşı yapılan tüm operasyonları başarıyla gerçekleştiren kahraman ordumuza selamlar olsun. Buradan umutla kalkan ellerin, ağızlardan kelime kelime dökülen duaların Yüce Allah katında kabulünü temenni ediyor, aziz milletimize ebedi saadet ve selamet dileklerimizi paylaşıyoruz. Hakkari’den Gara’da şehit düşen vatan evlatlarının ailelerine selamlar olsun. Hakkari; tek yürek devletinin yanında terörün karşısında diyor, tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz” dediler.
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Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler ise yürüyüş sonunda açıklama yaparak teröre lanet yağdırdı.
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Hakkari teröre karşı tek yürek oldu
Hakkari'de, 'Pençe Kartal-2 Harekatı' bölgesindeki Gara'da 13 sivili şehit eden terör örgütü PKK'ya lanet, şehitler için de anma ve bayrak yürüyüşü yapıldı. Evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan anneler ise yürüyüş sonunda açıklama yaparak teröre lanet yağdırdı.

Can ve mal kaybı yok

Herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı saldırının hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, teröristlere ait sınır ötesindeki hedefleri ateş destek vasıtalarıyla vurdu.

Güvenlik uzmanları, terör örgütü PKK'nın Gara'da gerçekleştirdiği katliamın ardından yaptığı bu saldırıyla da masum vatandaşları hedef almayı sürdürdüğünü, insanlık düşmanı faaliyetlerine devam ettiğini belirtti.

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Muhalefetin Gara açıklamalarına Destici’den tepki: Devletin başını itham etmek terör örgütünü cesaretlendirir

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Gara'da13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin, devletin kurumlarını hedef alan açıklamalara tepki gösterdi. Şehit edilen vatandaşların canlı kurtarılması için operasyon yapıldığını belirten Destici, "Burada niyet, çaba, gayret, görmezden gelinip sadece sonucuna bakarak devleti, devletin kurumlarını ve devletin başını itham etmeyi hem haksızlık olarak görüyoruz hem de teröristleri ve terör örgütünü cesaretlendireceğini düşünüyoruz" dedi.

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