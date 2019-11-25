Teşhise göre değişim

28 Kasım -15 Aralık tarihleri arasında delege seçimleriyle 7. Olağan Büyük Kongresi için süreci hızlandıracak olan AK Parti, aralık ayının son haftası ile 2020 ocak ayının ikinci haftası arasında belde kongrelerini bitirecek. Bu süreçte nüfusu 5 binin üzerinde olan 40 beldede kongreleri gerçekleştirecek. Ardında da ilçe kongreleri süreci yaşanacak. 2020 sonu itibarıyla ise tüm Türkiye’de il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak Kongre süreçlerinde yeni yönetim kademelerin belirlenmesinde 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleştirilen seçim sonuçları etkili olacak.

BU SEÇİMLER REFERANS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “2018 ve 2019 seçimlerinin sonuçlarını sandık sandık, mahalle mahalle, ilçe ilçe tetkik ederek gereken dersleri çıkarmamız şart” talimatı sonrasında çalışmalar yoğunlaşmıştı. Oy oranı düşen, milletvekili ve belediye başkanı sayısı azalan seçim bölgelerinde bunun nedenleri incelenecek. Yapılan çalışma sonucunda, oy oranlarının düşmesinde sorumluluğu olan teşkilatlar yeni kadrolarla güçlendirilecek.

EŞ DOSTA DİKKAT

Kongrelerde yüzde 30’luk genç ve kadın kotası da muhafaza edilecek. AK Parti kaynakları, delege kriterleri ile ilgili şunları söyledi: “Mahalle başkanlarından, eski yönetimlerde bulunanlardan, kuruluştan beri bulunanlardan, sivil toplumdan olanlara özen göstereceğiz. Eş dost delege yazılmasın istiyoruz. Eğer o delegeler kriterlere uygun olmazsa delegeliğini iptal ederiz. Delege mümkün olduğu kadar kucaklayıcı olsun istiyoruz. Delege seçimi ciddi katılımlarla yapılsın hedefliyoruz.”