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POLİTİKA

Tesla’ya meydan okuyor

Türkiye’nin yerli otomobili Avrupa basınında geniş yer buldu. İngiliz Daily Mail gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın otomobilin Tesla’ya meydan okuması temennisini aktardı. Belçika haber ajansı Belga, “Tarihi bir gün” başlığını attı. İsveç haber ajansı TT ise, “Türkiye yeni teknolojiler için artık sadece bir pazar değil” ifadesini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yerli otomobil
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yerli otomobil

Türkiye’nin yerli otomobilinin tanıtımı Avrupa basınında geniş yer buldu. İngiliz Daily Mail gazetesinin “Türkiye elektrikli otomobilini tanıttı” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın otomobilin Tesla’ya meydan okuması temennisi aktarıldı. Erdoğan’ın Türkiye’yi ekonomik bir dev haline getirmek için mühendislerin yerli bir otomobil üretmesini istediği vurgulanan haberde, tanıtımla Türkiye’nin ilk yerli otomobilini üretme hayalini gerçekleştirmeye yaklaştığı, araçların 2022’de yollarda olacağı vurgulandı. Ayrıca ilk ön siparişi veren Erdoğan’ın “60 yıllık bir rüyayı gerçekleştirerek tarihi bir güne tanıklık ediyoruz” ve “Halkımızın bu araca sahip olacağı günü sabırsızlıkla beklediğini biliyorum” ifadeleri paylaşıldı.

İngiliz gazetesi Daily Mail'in paylaşımı

AVUSTURYA’DA GÜNDEM

Avusturya basınının paylaşımı

Türkiye’nin yerli otomobil adımı, Avusturya’da devlet televizyonu ORF başta olmak üzere ülkenin önde gelen basın kuruluşları tarafından detaylı şekilde haberleştirildi. Ülkenin en çok satan gazetesi Krone, “Erdoğan, Türkiye’nin yerli otomobil markasını gururla tanıttı” başlığı ile gelişmeleri okuyucularına duyurdu. Die Presse gazetesinin haberinde de Erdoğan’ın Türkiye’nin ilk yerli elektronik otomobilini tanıttığını ve ilk siparişi verdiği belirtildi. Haberde ayrıca Türkiye’nin otomobil sektöründeki durumu ve ‘Devrim’ tecrübesine de değinildi.

BELÇİKA: TARİHİ BİR GÜN

Belçika haber ajansı Belga, “Erdoğan, Türkiye’de geliştirilen ilk elektrikli otomobil prototiplerinin örtülerini kaldırdı” başlığını kullandı. Otomobiller için 3 milyar avrodan fazla yatırım yapıldığı belirtilen haberde, üretime 2022’de başlanmasının beklendiği kaydedildi. Elektrikli otomobillerin birinin SUV diğerinin ise sedan olduğu anımsatılan haberde, “Tarihi bir gün” ifadesi kullanıldı. Haberde, Bursa’da kurulacak fabrikada yılda 175 bin otomobilin üretileceği bilgisi paylaşılarak, otomobillerin Avrupa ve yakın piyasalara ihraç edilmesinin de planlandığı, model adlarının gelecek yıl belirleneceği belirtildi. Haberde, çeşitli uluslararası firmaların Türkiye’de Avrupa piyasaları için otomobil ürettiğine de dikkat çekildi.

HOLLANDA: RÜYA PROJE

Hollanda’da kamu yayın kuruluşu NOS’un, “Türkiye yerli elektrikli ‘rüya otomobil’ini sundu” başlıklı haberinde, projenin vergi avantajı gibi büyük devlet desteği ile gerçekleştiği kaydedildi. RTL kanalının haberinde de “Türkiye otomobil pazarına girdi, Erdoğan iki elektrikli otomobil sundu” başlığı kullanıldı. Türk hükümetinin yerli otomobil projesine 3,7 milyar dolar destekte bulunduğu belirtilen haberde, projenin Türkiye ekonomisine yılda 50 milyar dolar getirisi olacağı bilgisi yer aldı.

ARTIK SADECE PAZAR DEĞİL

  • Haber görseli
  • İsveç haber ajansı TT ise abonelerine haberi, “Türkiye elektrikli otomobillerini basına tanıttı” başlığıyla duyurdu. Norveç devlet televizyonu NRK, Erdoğan’ın “Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Türkiye 60 yıllık hayalini gerçekleştirdi. Türkiye sadece yeni teknolojiler için bir pazar değil, aynı zamanda onları geliştiren, üreten ve dünyaya ihraç eden bir ülke de olmuştur” ifadelerini ekrana taşıdı. Yunanistan’da Ta Nea gazetesi de projenin 5 Türk şirketinden oluşan konsorsiyum tarafından hayata geçirildiğine dikkat çekildi. Capital.gr gazetesi de Erdoğan’ın yeni otomobilin direksiyonuna geçerek denediğini yazdı. Haberde otomobilin teknik özelliklerine ayrıntısıyla yer verildi.

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