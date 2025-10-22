Yeni Şafak
'Teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verdi: Jandarma vurarak etkisiz hale getirdi

00:2822/10/2025, Çarşamba
IHA
Cinayet zanlısı bacağından vurularak yakalanmıştı.
Sivas'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle komşusunu öldüren şahıs, jandarmanın 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık verdi. Jandarma ekiplerinin bacağından vurarak yaraladığı şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sivas’ta sabah saatlerinde komşusuyla arazi anlaşmazlığı sonucu tartışan ve tabanca ile ateş ederek öldüren Adil Servi, firar etmiş, jandarma ekipleri şahsı yakalama çalışması başlatmıştı. ‘Teslim ol’ çağrısında bulunan komando timine, ateşle karşılık veren şüpheli, bacağından vurularak yakalanmıştı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Servi, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



#Sivas
#Ateş
#Jandarma
