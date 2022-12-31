Thodex Faruk’un iadesi onandı: 400 bin kişiyi dolandırmıştı

Arnavutluk Temyiz Mahkemesi kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında verilen Türkiye'ye iade kararını onadı. Dıraç Temyiz Mahkemesi, Özer'in iade kararını uygun buldu. 400 bin kişiyi 2 milyar dolar dolandıran Thodex Özer, önümüzdeki günlerde Türkiye'ye getirilecek.

İTİRAZ HAKKI VAR

Özer'in Arnavutluk mahkemesine itiraz hakkı bulunsa da Arnavutluk Adalet Bakanı iadesi için olumlu görüş bildirdiğinden dolayı itiraz sürecinin işlenmesi beklenmiyor. 17 Kasım'da yapılan duruşmanın ardından Elbasan Asliye Mahkemesi, Elbasan Savcılığı'nın ‘Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi’ yönündeki talebin kabul edildiğini bildirmişti. Thodex kurucusu Özer, bu kararı 7 Aralık'ta temyize götürmüş, Dıraç Temyiz Mahkemesi'ndeki duruşma 16 ve 20 Aralık'ta görülmüştü.

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KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI

Sahibi olduğu 'Thodex' isimli firma ile kripto para borsasına aracılık faaliyeti yürüten Faruk Fatih Özer hakkında, müşterilerine ait paraları hesabına aktararak Arnavutluk'a kaçmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında 23 Nisan 2021 tarihinde uluslararası seviyede aranmasına yönelik kırmızı bülten çıkarıldı. Adalet Bakanlığı, 11 Haziran 2021'de Özer'in Arnavutluk'tan iadesini talep etti. 30 Ağustos 2022'de Özer'in Arnavutluk'ta yakalandığı bildirilirken, 31 Ağustos'ta Arnavutluk makamlarına 11 Haziran 2021 tarihli iade talebi tekrar hatırlatıldı.

TEMYİZ MAHKEMESİ

Özer'in Türkiye'ye iadesine ilişkin ertelenen temyiz duruşması 27 Aralık'ta Dıraç Temyiz Mahkemesi’nde yapıldı. Sanık avukatı, duruşmada reddi hakim talebinde bulundu. Dün yapılan duruşmada avukatın talebi görüşüldü. Temyiz mahkemesi, reddi hakim talebini reddederek, Elbasan Mahkemesi’nin iade kararını uygun buldu.

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