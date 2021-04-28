Thodex soruşturmasında yeni detay: Kaçış planını önceden ayarlamış

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk Tiran'da kaldığı eve dün baskın düzenlenmiş, 3 kişi gözaltına alınmıştı. Üç kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken soruşturmayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.
Özer'in kaçış planını aslında önceden planladığı tespit edildi. TRT Haber'in haberine göre, Türk ve Arnavut ekipler, Özer'in martta Arnavutluk vatandaşı olan bir kişiyle yaptığı telefon görüşmesi ortaya çıktı.
YENİDEN İRTİBATA GEÇTİ
Telefonda görüştüğü kişinin İstanbul'a geldiği, Özer'in yanında bir süre kaldığı, yaklaşık 1 ay sonra da yeniden irtibata geçerek Tiran'a kaçtığı belirlendi.