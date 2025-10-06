THY 20 yılda kadın pilot sayısı 50 kat arttırdı

Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Akademisi’nin Aydın’daki mezuniyet törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Hava Yolları’nın dünyada en fazla kadın pilota sahip olmasıyla gurur duyduklarını ifade ederek "Son 20 yılda kadın pilot sayısı 50 kat arttı. Dünya genelinde çoğu havayolunda kadın pilot oranı yüzde 5’i yakalamazken Türkiye’de bu oran yüzde 9’lara ulaşmış durumdadır" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türk Hava Yolları (THY) Uçuş Akademisi’nin mezuniyet töreni için Aydın’a geldi. Aydın Çıldır Havaalanı’ndaki Uçuş Akademisi’nde düzenlenen 130 ve 131. filo mezuniyet törenine katılan Bakan Göktaş, mezun olan genç pilotların heyecanına ortak oldu.
"Dünyadaki en büyük 5. okul olacağız"
"THY dünyada en fazla kadın pilota sahip"
Genç pilotlara bröveleri takdim edildi
Konuşmasında Aile Yılı’ndan da bahseden Bakan Göktaş, "Aile Yılı ile birlikte toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir anlayışla Türkiye Yüzyılı’nın ailelerini daha güçlü kılacak bir seferberlik başlattık. Amacımız, ailelerimizi çağın tehlikelerine karşı daha dirençli kılmak. 2025 Aile Yılı bizim için bir başlangıçtır. 2026-2035 dönemini kapsayan Aile ve Nüfus On Yılı ile politikalarımızı uzun vadeli bir perspektifle hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve beraberindeki protokol üyeleri akademiden mezun olan genç pilotlara brövelerini takdim ederek başarılar diledi.
Tören, mezun olan öğrencilerin kep atma töreni ile son buldu.