THY 20 yılda kadın pilot sayısı 50 kat arttırdı

"Bugün, uzun ve zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak mezun olan genç pilotlarımızın heyecanını paylaşıyoruz. Havacılık, ülkemiz için her daim özel ve stratejik bir öneme sahip olmuştur. Yetişen pilotlarımız sayesinde ülkemizin istikbali göklerde, emin ellerdedir. Bayrağımızı 120’den fazla ülkede dalgalandıran milli gururumuz Türk Hava Yolları, dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olma başarısına, sizler gibi özverili pilotlarla ulaştı. Türk Hava Yolları, aynı zamanda dünyada en fazla kadın pilota sahip olmasıyla da gurur kaynağımızdır. Son 20 yılda hayata geçirdiği stratejik programlarla kadın pilot sayısını 50 kat arttı. Bu yolculuk, Türkiye’nin ilk kadın pilotu Bedriye Tahir Gökmen ile başladı. Bugün Emel Arman, Burcu Yiğit, Hatice Kübra Erkekli gibi pilotlarımızın başarısı ile devam ediyor. Dünya genelinde çoğu havayolunda kadın pilot oranı yüzde 5’i yakalamazken Türkiye’de bu oran yüzde 9’lara ulaşmış durumdadır. Bu eğitimlerle kadın pilot oranının hızla artacağına inanıyorum. Hiç şüphesiz burada Uçuş Akademisinin, kadınlara fırsat eşitliği sunan vizyoner yaklaşımı büyük rol oynamaktadır. Bugüne kadar verdiği bin 950 mezundan 180’inin, şu an eğitim gören 560 öğrenciden 73’ünün kadın olması bu vizyonun en güçlü göstergesidir. Bugün havacılıkta gökyüzünü paylaşan kadınlar, bilimde, mühendislikte, diplomaside ve liderlik sahnesinde yolumuzu aydınlatacak öncülerdir. Bakanlık olarak biz de, kadınların potansiyelini güçlendiren her adımı kararlılıkla destekliyoruz. Bundan tam bir asır önce, Vecihi Hürkuş ilk uçağını kendi elleriyle yapıp gökyüzüne kaldırdığında, imkansızı mümkün kılan bir hayalin peşindeydi. Onun cesareti, azmi ve inancı sayesinde Türk havacılığının temelleri atıldı. Bugün mezun olan gençlerimiz de aynı ruhu taşıyor. Sizler, Hürkuş’un ve Gökmen’in gökyüzüne açtığı yoldan yürüyerek, bayrağımızı daha da yükseğe taşıyacaksınız. Her biriniz, Türkiye’yi dünya ile buluşturan bir köprünün kaptan koltuğundasınız. Sizlerin özverisi, milli havacılığımızın gücüne güç katacak. THY Uçuş Akademisi’nin değerli eğitmenlerini ve yöneticilerini de özellikle kutlamak isterim. Aylar boyunca genç pilotlarımıza sadece uçuş becerileri değil. Aynı zamanda havacılığın disiplinini ve kültürünü aşıladınız. Sizlerin özverili çalışmaları sayesinde bugün 130. ve 131. filolarımızı başarıyla uğurluyoruz. Bu vesileyle, Türk Hava Yolları ailesine ve akademide emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum"