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THY beş ülkenin yolcularına tanınan hakları 30 Haziran'a kadar uzattı

THY beş ülkenin yolcularına tanınan hakları 30 Haziran'a kadar uzattı

20:4116/06/2025, Monday
AA
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Uygulama, yalnızca THY'nin kendi seferleri için geçerli olacak.
Uygulama, yalnızca THY'nin kendi seferleri için geçerli olacak.

Türk Hava Yolları, İsrail'in İran'a saldırısı nedeniyle İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan uçuşları için yolculara tanınan hakların 30 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu. Bu kapsamda, 13 Haziran ve öncesinde düzenlenen biletlerde ücretsiz değişiklik, iade ve geçerlilik uzatma işlemleri yapılabilecek.

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'in İran'a saldırısı nedeniyle İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan'a gidecek yolculara tanınan ilave hakların 30 Haziran'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"İran, Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan seferlerini etkileyen gelişmeler nedeniyle, 13 Haziran 2025 ve öncesinde düzenlenen biletler için 13-30 Haziran 2025 (dahil) tarihleri arasındaki uçuşlara kayıtlı yolcularımızın, 30 Haziran 2025 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde; biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 31 Temmuz 2025 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir."

İlgili uygulamaların sadece THY tarafından icra edilen seferlerde geçerli olacağı aktarılan duyuruda, bilet değişiklik ve iade işlemlerinin THY'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve acenteler aracılığıyla yapılabileceği kaydedildi.



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