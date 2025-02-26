THY duyurdu: 28 Şubat’taki bu uçuşlar iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) Yunanistan ve Almanya’da gerçekleşecek grevler nedeniyle bazı uçuşlarını iptal etti.





Yolcuların mağduriyet yaşamaması için THY, güncel sefer bilgilerini takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.





THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Yunanistan’da 28 Şubat’ta gerçekleşecek genel grev nedeniyle İstanbul-Atina ve İstanbul-Selanik arasındaki bazı uçuşlar iptal edildi.





Almanya’nın Münih Havalimanı’nda kamu sektörü ve yer hizmetleri çalışanlarının 48 saatlik grevi nedeniyle 27 ve 28 Şubat tarihlerinde İstanbul-Münih arasında planlanan seferler de gerçekleştirilemeyecek.





THY iptal edilen Yunanistan uçuşları;





"TK 1841" İstanbul-Atina,





"TK 1842" Atina-İstanbul,





"TK 1843" İstanbul-Atina,





"TK 1844" Atina-İstanbul,





"TK 1847" İstanbul-Atina,





"TK 1848" Atina-İstanbul,





"TK 1849" İstanbul-Atina,





"TK 1850" Atina-İstanbul,





"TK 1881" İstanbul-Selanik,





"TK 1882" Selanik-İstanbul,





"TK 1893" İstanbul-Selanik,





"TK 1894" Selanik-İstanbul





THY iptal edilen Almanya uçuşları;





"TK 1629" İstanbul-Münih,





"TK 1630" Münih-İstanbul,





"TK 1633" İstanbul-Münih,





"TK 1634" Münih-İstanbul,





"TK 1635" İstanbul-Münih,





"TK 1636" Münih-İstanbul,





"TK 1637" İstanbul-Münih,





"TK 1638" Münih-İstanbul,





"TK 1629" İstanbul-Münih,





"TK 1630" Münih-İstanbul,





"TK 1633" İstanbul-Münih,





"TK 1634" Münih-İstanbul,





"TK 1635" İstanbul-Münih,





"TK 1636" Münih-İstanbul,





"TK 1638" Münih-İstanbul"











