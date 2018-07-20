THY’nin ilk başörtülü pilotu olacak

Fatma Durmuş, THY tarihinde ilk kez kokpite oturan başörtülü pilot olarak tarihe geçecek.

Başörütüsünün kamu kuruluşlarında serbest olmasının ardından Türkiye'nin ilk başörtülü pilot adayı uçuş eğitimlerine başladı. Türk Hava Yolları (THY) tarihinde ilk olacak olan başörtülü pilot adayı Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunu Fatma Durmuş, THY'nin yetiştirilmek üzere pilot adayı alım ilanına başvurdu. Başvurusu kabul edilen pilot adayı, sözlü ve yazılı mülakatlardan başarıyla geçerek, yüzlerce başvuru sahibi arasından eğitim sürecine girmeye hak kazandı.

14 AY SONRA KOKPİTLERDE

Eğitim almak için THY tarafından seçilen 16 kişilik grupla birlikte Isparta’da bulunan Er-Ah Havacılık Akademisi’nde teorik eğitimlere başlayan Durmuş, 14 aylık eğitimini tamamladıktan sonra Türk Hava Yolları kokpitindeki yerini alacak. Böylece Durmuş, THY tarihinde ilk kez kokpite oturan başörtülü pilot olarak tarihe geçecek.