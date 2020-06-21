Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem TİKA Libyayı ihya ediyor Çok sayıda projede imzaları var
POLİTİKA

TİKA Libya’yı ihya ediyor: Çok sayıda projede imzaları var

Türkiye, Libya’da hayata geçirdiği projelerle iç savaşın etkilerini bir nebze olsun siliyor. 8 yılda 60’ya yakın projede TİKA imzası var.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), hayata geçirdiği projelerle Libya’nın kalkınmasına önemli destekler sağlıyor. Eğitim, sağlık başta olmak üzere farklı alanlarda yaklaşık 60 eser hayata geçirildi. Misurata şehrindeki Fizyoterapi Hastanesi’nin yapımı, Zileytan’da Eğitim Hastanesi’ne tıbbi cihaz ve ekipman desteği, Trablus İşbiliya Anaokulu’nun yenilenmesi, yine sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte Ahmed Zekuzi İlköğretim Okuluna enerji üretimi için güneş panelleri kurulması, el-Nahda Kız Meslek Enstitüsü’nün tekstil bölümüne teknik ekipman; Yafren, Trablus, Misurata’daki çeşitli kurumlara 3 boyutlu modelleme teçhizatları verilen hizmetlerden sadece birkaçı. TİKA ayrıca iç savaş sürecinde bu ülkeye yaklaşık 6 ton ilaç ulaştırırken, 2018 ve 2019’da ise 80 tonluk gıda yardımında bulundu.

TİKA'nın bölgedeki çalışmaları

***

TİKA'nın bölgedeki çalışmaları

***

TİKA'nın bölgedeki çalışmaları

***

TİKA'nın bölgedeki çalışmaları
Abone Ol Google News
Türkiye büyük atılım yapacak

Türkiye büyük atılım yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​Hedefimize hiç olmadığı kadar yakınız.
Ayasofya sahtekarlıkla müze yapıldı

Ayasofya sahtekarlıkla müze yapıldı

Yusuf Halaçoğlu konuya ilişkin tüm gerçekleri açıkladı.
Cumhurİttifakı sapasağlam

Cumhur
İttifakı sapasağlam

Devlet Bahçeli​: Dağılacak diyenler şimdi ağzını açamıyor.
"Kamu hizmeti<br>yerine şovu seçtiniz"

"Kamu hizmeti
yerine şovu seçtiniz"

​Trump, New York Güney Bölge Başsavcısı Berman'ı görevden aldı.
Savaş ilanıdır

Savaş ilanıdır

Libya Ordusu, Sisi'nin açıklamalarına yanıt verdi.
Beşiktaş 'fişek' gibi

Beşiktaş 'fişek' gibi

​Siyah-beyazlılar, Denizli deplasmanında farklı kazandı.

Havai fişek saçmalığı

Havai fişek saçmalığı

Maçı izleyenler ekran başında çıldırdı.
Dört ilde tablo <br>değişmeye başladı

Dört ilde tablo
değişmeye başladı

Vaka sayılarının artışı ile dikkat çekmişlerdi.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Koronavirüs nedeniyle vefat eden sayısı 22, vaka sayısı 1248.
TMM yani tamam

TMM yani tamam

Erdoğan: Bu kurallara uymamak kul hakkına girmektir.
Risk ortadan <br>kalkmış değil

Risk ortadan
kalkmış değil

Bakan Koca, yine uyardı!
Sınav için <br>helikopter kalktı

Sınav için
helikopter kalktı

28 öğrenci için jandarma devreye girdi.
Mazlumların <br>sesi olacağız

Mazlumların
sesi olacağız

Beştepe'den Dünya Mülteciler Günü mesajı.
Taciz<br> iddiasına sert yanıt

Taciz
iddiasına sert yanıt

Belgeler Türkiye'nin haklılığını kanıtladı.
Oğlunu sınava sırtında taşıdı

Oğlunu sınava sırtında taşıdı

Cefakar baba konuştu: Oğlum için her şeyi yaparım.

​Kırk beş Ermenistan askerini öldürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.