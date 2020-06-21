TİKA Libya’yı ihya ediyor: Çok sayıda projede imzaları var

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), hayata geçirdiği projelerle Libya’nın kalkınmasına önemli destekler sağlıyor. Eğitim, sağlık başta olmak üzere farklı alanlarda yaklaşık 60 eser hayata geçirildi. Misurata şehrindeki Fizyoterapi Hastanesi’nin yapımı, Zileytan’da Eğitim Hastanesi’ne tıbbi cihaz ve ekipman desteği, Trablus İşbiliya Anaokulu’nun yenilenmesi, yine sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte Ahmed Zekuzi İlköğretim Okuluna enerji üretimi için güneş panelleri kurulması, el-Nahda Kız Meslek Enstitüsü’nün tekstil bölümüne teknik ekipman; Yafren, Trablus, Misurata’daki çeşitli kurumlara 3 boyutlu modelleme teçhizatları verilen hizmetlerden sadece birkaçı. TİKA ayrıca iç savaş sürecinde bu ülkeye yaklaşık 6 ton ilaç ulaştırırken, 2018 ve 2019’da ise 80 tonluk gıda yardımında bulundu.

TİKA'nın bölgedeki çalışmaları

***

TİKA'nın bölgedeki çalışmaları

***

TİKA'nın bölgedeki çalışmaları

***