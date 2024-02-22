TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan'a 'Aday olma' tehdidi

TİP'in Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, katıldığı yayında, adaylıktan çekilmesi için CHP'li isimlerin kendisine açık çek teklif ettiğini iddia etti. Son ana kadar doğru bir isimle, CHP ile ittifak yapmak için beklediğini fakat kendisine ahlaksız teklifler yapıldığını belirten Zan, "Çekilmem adına bana açık çek teklif edildi. 'Ne istiyorsan yaz' denildi, bunu kabul etmedim. Sonrasında iki kez mafyalarla tehdit edildim." diye konuştu.