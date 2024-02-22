|
Gündem

TİP'in Hatay adayı Gökhan Zan'a 'Aday olma' tehdidi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan, bir gazeteciye yaptığı açıklamada, adaylıktan çekilmesi için rüşvet teklifi aldığını ve iki kez mafya tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Yusuf Özdemir
Yusuf Özdemir
04:00 - 22/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:08 - 22/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Gökhan Zan.
Gökhan Zan.

Yeni Şafak’ın sorusunu yanıtlayan Zan, iddialarla ilgili 'Savcı çağırırsa gider anlatırım' diye konuştu. Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı 12 Şubat’ta duyurulan Zan, CHP’nin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ı adaylıktan çekmesi durumunda ortak adaylık için adaylıktan çekileceğini açıklamıştı. CHP ise sancılı bir sürecin ardından Savaş’ı yeniden Hatay'da aday gösterdi. Zan, Medyascope’a, şöyle konuştu: "Adaylıktan çekilmem adına bana rüşvet teklif edildi. Kimden teklif edildiğini söylemeyeceğim, halkımıza bırakacağım. İki defa da aracılarla ‘mafya denen kişiler’ tarafından tehdit edildim. Ben bu insanlara boyun eğecek bir insan değilim."




#Siyaset
#Gökhan Zan
#Hatay
#TİP
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsun Ramazan imsakiyesi 2024 - Sahur vakti, iftar saati