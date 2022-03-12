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KOCAELİ

Tır ve kamyonların İstanbul'a girişi yasaklandı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yoğun kar yağışı nedeniyle Kocaeli'den İstanbul istikametine tır ve kamyon trafiğinin durdurulduğunu açıkladı. Vali Yavuz, "Trafik akışını daha sağlıklı kılabilmek için aldığımız bir karar bu" dedi.

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Haber Merkezi AA
Tır ve kamyonların İstanbula girişi yasaklandı
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İstanbul'dan Kocaeli'ye tır ve kamyonların geçişine izin verilmediğini hatırlatarak, Kocaeli'den de İstanbul istikametine yoğun kar yağışı nedeniyle kısıtlama getirdiklerini kaydetti.

"İSTANBUL'LA İŞ BİRLİĞİ YAPARAK ALINMIŞ BİR KARAR"

Bu kısıtlamadan yaş sebze ve meyve ile sağlık gereçleri taşıyan tır ve kamyonların hariç tutulduğunu aktaran Yavuz, "Bunu taşıyan tır ve kamyonlara izin veriyoruz. Onun dışındakileri bir müddet bekleteceğiz. Çünkü yoğun bir kar yağışı var. Trafik akışını daha sağlıklı kılabilmek için aldığımız bir karar bu. İstanbul'la iş birliği yaparak alınmış bir karar." diye konuştu.

Günlerdir uyarısı yapılan Aybar fırtınası İstanbul'u fena vurdu: Araçlar ilerlemekte güçlük çekti
FOTOĞRAF 29
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İstanbul'da 9 Mart'tan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı.<br><br>Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.
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Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.<br><br>
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Çekmeköy ve Sancaktepe'de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor. Şile otobanında seyreden araçlar yoğun yağıştan ötürü güçlükle ilerliyor.
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TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.<br><br>Kar yağışı Avrupa Yakası'nda da etkili olurken, yağış nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
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Ayrıca etkili yağış, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta da devam ediyor.<br><br>
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