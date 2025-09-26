Yeni Şafak
Tırın çarptığı 13 küçükbaş hayvan telef oldu

Tırın çarptığı 13 küçükbaş hayvan telef oldu

22:1626/09/2025, Cuma
IHA
Geri manevra yapan sürücü, karşıya geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı
Geri manevra yapan sürücü, karşıya geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı

Malatya Kınalıtaş mevkiinde bir sürücü geri manevra yaptığı sırada karşıya geçmekte olan küçükbaş hayvan sürüsüne fark etmeden çarptı. Olayda 13 küçükbaş hayvan telef olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde geri manevra yapan tır, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı. Olayda 13 küçükbaş hayvan telef oldu.


Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi Kınalıtaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün geri manevra yaptığı tır, bu sırada yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünü fark etmeyerek çarptı. Olayda, 13 küçükbaş hayvan telef oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ilgili ekipler sevk edildi. Telef olan hayvanlar yoldan kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.



