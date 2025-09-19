Hayvansal üretimde planlama meyvesini verdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, büyükbaş varlığının 17 milyon 189 bin, küçükbaş varlığının 58 milyon 206 bin başa yükseldiğine dikkat çekti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2025 Haziran ayı hayvan sayılarına ilişkin verilerini değerlendiren Bakan Yumaklı, “Bu veriler bize hayvansal üretimde 2024 yılı başı itibarıyla başlattığımız üretim planlamasının meyvelerini almaya başladığımızı gösteriyor” dedi.

DESTEKLER ÖNEMLİ ORANDA ARTIRILDI

Yeni tarımsal destekleme modeli kapsamında, önemli faaliyetler yürüttüklerini, bu yeni model ile tarımsal destekleri, sade ve daha etkin hale getirdiklerini belirten Bakan Yumaklı, 14 Eylül 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile hayvancılık desteklemelerinde önemli artışlara gidildiğine dikkat çekti. Buzağılar için yüzde 40 artışla hayvan başına 1.400 lira, malaklar için yüzde 180 artışla hayvan başına 2 bin 800 lira verileceğini bildiren Yumaklı, küçükbaş hayvancılık desteklerinin kuzu/oğlaklar için yüzde 50 artırılarak, hayvan başına 300 liraya yükseltildiğini bildirdi.

MEMNUNİYET VERİCİ BİR İLERLEME

Bakan Yumaklı, Hayvansal Üretim Planlaması ile kırmızı et, beyaz et, süt ve yumurtanın kaliteli, yeterli ve sağlıklı üretiminin devamlılığı açısından, suyu merkeze alan ve doğal kaynakların korunduğu bir sistemin hayata geçirildiğini vurguladı. Yumaklı, şunları söyledi: “Üretim planlaması ile büyükbaş hayvanlarda verim artışı, küçükbaş hayvanlarda ise hem verim hem sayı artışını hedeflemiştik. Özellikle küçükbaş hayvanlarda hem verim hem de sayı artışı vizyonumuza uygun, bir ilerleme kaydedildiğini rahatça söyleyebiliriz.”







