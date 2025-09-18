Sunar Yatırım FSA onayıyla tarımsal geleceğe katkısını pekiştirdi

Sunar Yatırım bünyesinde faaliyet gösteren Elita Gıda, Türkiye’de ayçiçeği üretiminde sürdürülebilir tarım modelini ilk kez uygulayan kuruluş olarak SAI (Sustainable Agriculture Initiative / Sürdürülebilir Tarım Girişimi) platformu tarafından yürütülen FSA (Farm Sustainability Assessment) denetiminden başarıyla geçti. Ayçiçeğinin yanı sıra mısır yetiştiriciliğinde de sürdürülebilir tarımı desteklediklerini belirten Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nuri Çomu, “Bu sezon ayçiçeği tedariği için 47, mısır tedariği için 7 sürdürülebilir üretim yapan çiftçiyle iş birliği yaptık. İyi tarım, verimli sulama yöntemleri, atık yönetimi, enerji tasarrufu gibi konularda eğitimler verirken toprak analizleri ve saha uygulamalarıyla üreticilerimizi destekledik” dedi.
Tarım, gıda ve biyoendüstri sektöründe Türkiye’nin önde gelen kuruluşları arasında yer alan Sunar Yatırım’ın 10 yıldır uyguladığı çiftçi dostu sürdürülebilir tarım modeli, uluslararası ölçekte geçer not aldı.
Sunar Yatırım çatısı altında Türkiye’de ayçiçeği üretiminde sürdürülebilir tarım uygulamalarını hayata geçiren ilk şirket olan Elita Gıda, SAI (Sustainable Agriculture Initiative / Sürdürülebilir Tarım Girişimi) platformu tarafından yürütülen FSA (Farm Sustainability Assessment) denetimini başarıyla tamamladı. Şirket, 2025 sezonunda, 9 bin 490 dekar ayçiçeği ve 2 bin 824 dekar mısır üretiminin uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun şekilde gerçekleşmesini sağladı.
Çiftçi Dostu Sürdürülebilir Model
Sürdürülebilir tarımdan elde ettikleri hammaddelerin, “sürdürülebilir tarım” etiketi taşıyan Sunar markalı yemeklik yağlarda kullanıldığını da belirten Mustafa Nuri Çomu, Sunar lezzetlerinin sofralara ulaşma aşamasında da sürdürülebilirlik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti.
Sunar Yatırım bünyesindeki Elita Gıda’nın denetimlerini başarıyla geçtiği FSA (Farm Sustainability Assessment) tarımda; çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği ölçen uluslararası bir standart olarak öne çıkıyor. Program, toprak sağlığı, su yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve çiftçi refahı gibi alanlarda üreticilerden yüksek uyum seviyeleri bekliyor.