Sunar Yatırım FSA onayıyla tarımsal geleceğe katkısını pekiştirdi

“Geçen yıl ayçiçeğine, mısır üretimini de ekleyerek sürdürülebilir tarım ağımızı genişlettik. Bu sezon ayçiçeğinde 47, mısırda 7 büyük çiftçiyle iş birliği yaptık ve çiftçilerimizin her aşamada yanında olduk. FSA denetimlerinden başarıyla geçmemiz, üretimimizin uluslararası sürdürülebilirlik standartlarıyla uyumlu olduğunu ve yüksek kriterleri karşıladığını gösteriyor. Bu yaklaşımla tarımsal verimliliği artırırken gelecek nesillere güvenli ve sürdürülebilir gıda bırakıyoruz.”