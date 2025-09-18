Peşin fiyatına taksitli sigorta

Türkiye Sigorta, sağlık ve kasko gibi bireysel ürünlerde erişilebilirliği artırmak ve müşterilerine ödeme kolaylığı sağlamak amacıyla peşin fiyatına taksit kampanyası başlattı. Sağlık ve kaskoda peşin fiyatına 12, trafik sigortasında 10 taksit seçeneği sunacaklarını söyleyen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, “Kampanyayı yalnızca finansal bir kolaylık değil, toplumsal bir sorumluluk olarak da görüyoruz" dedi.
Türkiye Sigorta, bireysel sigortalarda erişilebilirliği artırma stratejisiyle müşterilerine ödeme seçeneği sunan Türkiye Sigorta, sağlık ve kaskoda peşin fiyatına 12, trafik sigortasında 10 taksit seçeneğiyle müşterilerinin yanında yer alıyor.
PARÇADA YÜZDE 100 ORİJİNAL GARANTİSİ
Stratejileri doğrultusunda sağlık, kasko ve trafik ürünlerimizde sundukları peşin fiyatına taksit imkanlarıyla sigortalılara ödeme kolaylığı sağladıklarını vurgulayan Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "Bu kampanyayı yalnızca finansal bir kolaylık değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olarak da görüyoruz. Taksit kampanyamızın yanı sıra kasko sigortalarımızda hasar durumunda yüzde 100 orijinal parça kullanım taahhüdü vererek sigortalılarımıza sunduğumuz güvencemizi daha da ileriye taşıyoruz" ifadelerini kullandı.
SAĞLIKTA MİLYONLARIN GÜVENCESİ OLUYORUZ
Çakmak, sağlık poliçelerinde yaptıkları yenilikle, "Tazminat Prim Oranı" kontrolü yerine "Geliştirilmiş Ömür Boyu Yenileme Garantisi" sunduklarını vurgulayarak, "Türkiye'nin dört bir yanındaki yaygın anlaşmalı kurum ağımız ve yapay zeka destekli hızlı provizyon hizmetimiz sayesinde 'Sağlıkta Milyonların Güvencesi' olmaya devam edeceğiz. Farklı ihtiyaçlara hitap eden sağlık ürünlerimiz, geniş teminat yapısı, kapsamlı asistan hediye hizmetleri, mobil uygulamamız üzerinden sunduğumuz Online Hekim muayene hizmeti ve Avantajlar Dünyası ayrıcalıklarımızla desteklenerek, müşterilerimize sunulmaktadır" diye konuştu.